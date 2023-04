Jerry Calà dopo l’infarto: “Adesso ho più paura”

I l mondo dello spettacolo e i suoi numerosissimi fan gli hanno dimostrato tutto l'affetto di cui aveva bisogno in un momento difficile. Jerry Calà per fortuna sta bene, ma non nasconde la sua paura

Si trovava a Napoli per le riprese del suo ultimo film, "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema", quando nella notte è stato colpito da un infarto. Soggiornava all'hotel Santa Lucia, sul lungomare del capoluogo campano, e subito è stato trasportato all'ospedale Clinica Mediterranea, dove è arrivato in codice rosso. Dopo essere stato sottoposto a una angioplastica, le condizioni di salute dell'attore e cabarettista sono fortunatamente migliorate. Jerry Calà ora sta bene e ringrazia i fan e i colleghi che gli sono stati vicino, dandogli forza e affetto. Ospite di Mara Venier a "Domenica In", Calà ha confidato anche le sue paure.

Jerry Calà, la paura dopo l'infarto

Ospite della Venier, alla quale è legato da uno splendido rapporto, Jerry Calà torna a parlare dell'infarto che lo ha colpito mentre si trovava a Napoli per lavoro. Dopo aver risposto agli haters e replicato a commenti alquanto sgradevoli, l'attore è riapparso sul piccolo schermo. È in ottima forma e assicura di non avere avuto paura di morire. Tuttavia, ha precisato: «Sono stato molto fortunato e dirò una cosa: ho più paura adesso, ma mi passerà».

Nel salotto di "Domenica In", Calà ha raccontato: «Credo che questa energia, questa ondata di amore mi abbia aiutato anche nei momenti difficili. Ti dico la verità, paura di morire no, perché non so come mai, già da quelli che sono arrivati, i ragazzi del 118, poi in clinica, sono stato subito rassicurato e addirittura lì in sala operatoria mi dicevano "guarda che tu adesso devi stare tranquillo"».

Il ringraziamento a Mara Venier

Tra le prime persone ad aver mandato un messaggio di vicinanza a Jerry Calà dopo l'infarto, non poteva mancare Mara Venier. Non a caso, la presentatrice lo ha voluto anche nella sua celebre trasmissione in onda tutte le domeniche pomeriggio. L'attore l'ha subito ringraziata, pubblicando una dedica speciale a corredo di una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti. "Cara Mara non ti ringrazierò mai abbastanza per questa bellissima festa di amici veri che mi hai regalato oggi a #domenicain. Solo tu col tuo grande cuore e la tua grande professionalità potevi organizzare una cosa così bella! Grazie", ha scritto Calà sul suo profilo Instagram.

E da parte della padrona di casa non è mancato un video che la immortala in compagnia dei suoi ospiti, in un momento di allegria e condivisione. Al suo fianco, naturalmente, c'era proprio Jerry Calà.