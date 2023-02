Jim Carrey vende la sua villa da sogno per 29 milioni di dollari

« Voglio che qualcun altro si diverta come me». Lo ha detto Jim Carrey mettendo in vendita la sua villa di Los Angeles con dentro i costumi dei suoi film e alcune sue opere. Ecco com'è e perché vale un patrimonio

Ci ha vissuto per trent'anni. Quella villa immersa nel verde di Los Angeles era il luogo ideale dove vivere lontano dai riflettori, immerso nella quiete, anche se a un passo dai set. Ora Jim Carrey vende la tenuta di Brentwood dove amava rintanarsi dopo il lavoro e dove ha trascorso molti momenti felici. «Dopo trent'anni creativi e prosperi, è ora di voltare pagina», ha fatto sapere l'attore. Ha aggiunto: «Ogni notte i gufi mi cantavano ninne nanne o ogni mattina sorseggiavo la mia tazza di caffè con i falchi e i colibrì sotto un gigantesco pino antico. Voglio che qualcun altro si diverta come me».

Quanto costa la villa di Jim Carrey

Jim Carrey è uno degli attori più amati di Hollywood. Star di film come The Mask, Ace Ventura, Grinch, The Truman Show, oltre a tanti altri. Non appena si è diffusa la notizia che aveva messo in vendita la sua villa, i fan si sono precipitati ad ammirare le immagini pubblicate sul sito di Sotheby's International Realty, che si occuperà delle trattative. Chi, però, vorrà vivere sentendosi come Jim Carrey per tutto il resto della sua vita, o per gran parte di essa, dovrà sborsare una cifra da capogiro. La maison, infatti, costa 28 milioni e 900mila dollari. Non a torto: si tratta di una proprietà estesa su su 1.180 metri quadrati.

La villa venduta con dentro i cimeli dell'attore

Jim Carrey è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Adesso, finalmente, è possibile vedere come sono fatti gli interni della sua mega villa di Los Angeles, costruita nel 1951 in stile ranch americano. L'attore l'ha messa in vendita insieme ad alcuni costumi dei suoi film, ai quadri che aveva scelto ancora appesi alle pareti e a molti cimeli della sua vita e della sua professione. Non solo: all'interno ci sono anche quadri e statue realizzati da lui.

Sotheby’s International Realty 1 di 5 - Uno dei salotti nella villa in vendita di Jim Carrey. Sotheby’s International Realty 2 di 5 - La camera da letto della villa di Jim Carrey. Sotheby’s International Realty 3 di 5 - Uno dei salotti nella villa in vendita di Jim Carrey. Sotheby’s International Realty 4 di 5 - La cucina della villa di Jim Carrey. Sotheby’s International Realty 5 di 5 - Uno dei salotti nella villa in vendita di Jim Carrey.

Jim Carrey vende anche i costumi dei suoi film

La maison ha una facciata classica che nasconde interni contemporanei. I soffitti sono alti, le finestre e i lucernari inondano di luce l'interno. I pavimenti sono in mattoni lucidi e legno, le travi sono a vista. Le porte in vetro si aprono su un ampio paio nel cortile. Ci sono diversi salotti, caminetti e una sala biliardo con vista sul verde che cresce rigoglioso tutto intorno alla proprietà. C'è anche una sala cinema, arredata come i famosi palazzi del cinema con divani rivestiti in mohair. Qui, su una parete, è appeso il costume di Natale che Jim Carrey indossava nel film The Grinch. Il costume verde dell'Enigmista di Batman Forever è invece in una teca nell'adiacente zona snack, dove sono in mostra anche i suoi premi.

Una villa piena di stravaganze

La cucina ha mobili ampi ed è completa di tutti gli elettrodomestici, c'è un anche un comodo barbecue. Ovviamente non manca la piscina, con tanto di cascata di acqua, la palestra, il campo da tennis, la spa con sauna e bagno turco. Jim Carrey ha decorato la casa con alcune sue opere, tra cui un grande dipinto con quattro figure danzanti esposto nel soggiorno. C'è anche una sua scultura, Alya, che rappresenta una donna nuda che guarda attraverso il telaio di una finestra lo spazio verde all'esterno. Infine, non mancano le stravaganze, come un tavolo da biliardo sotto un gazebo di legno, un letto coperto all'aperto, una piattaforma di yoga e meditazione sempre all'aperto. C'è anche un orto, dove l'attore amava trascorrere tanto tempo.