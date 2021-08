John John Kennedy e Carolyn Bessette: la coppia più glam rivive in una fiction

L ui era l'uomo più sexy del mondo e lei la quintessenza dell'eleganza. Insieme formavano un mix davvero esplosivo. E chissà che il loro travolgente ma breve amore nell'immortalità del piccolo schermo non trovi una sorte migliore

Lui, John F. Kennedy Jr. per tutti John-John, è stato per oltre un decennio l’uomo più desiderato d’America. Lei, Carolyn Bessette, alta, bionda, sempre elegantissima nella sua semplicità e impeccabile in ogni occasione, era una vera e propria icona di stile. Bellissimi, innamoratissimi e ricchissimi, prima dei vari Brangelina o Bennifer c'erano loro. La golden couple dei mitici Anni Novanta. Purtroppo, uniti, oltre che da un grande e per certi versi turbolento amore, anche da un tragico destino. Insomma, una storia che si presta perfettamente a una serie televisiva (anzi, ci si meraviglia di come mai nessuno prima d'ora ci abbia pensato).

American Love Story, il biopic diretto da Ryan Murphy - quello di American Horror Story e American Crime Story le fortunate antologie ispirate alle storie vere che hanno segnato gli Usa - le cui riprese non sono nemmeno iniziate, è già diventato il più atteso della prossima stagione proprio perché cercherà di ripercorrere la breve vita del figlio di John Fitzgerald e Jackie Kennedy e della ragazza di provincia diventata it-girl quando ancora non era stata nemmeno coniato il vocabolo.

Paparazzati tanto quanto i membri della Royal Family, di successo e molto litigiosi, John-John e Carolyn Bessette erano davvero i più cool fino a quel tragico 16 luglio 1999, giorno in cui persero la vita nell'ormai "famoso" incidente aereo precipitando nell'Oceano Atlantico.

Felicità e tragedia, immancabili ingredienti di miti e leggende tanto quanto fama, glamour e sfortuna, si rivelano da sempre protagonisti d'eccezione della Tv. E la loro storia non fa eccezione. Così ora ci sembra più che mai doveroso ripassare la trama della vicenda.

John-John e Carolyn si sono conosciuti in Central Park. Casualmente, si dice. Durante una pausa pranzo. Nel 1992. Lei lavorava per Calvin Klein come pubblicitaria e lui, tra una relazione e l'altra con Madonna, Sarah Jessica Parker e Daryl Hannah (con cui si sarebbe dovuto sposare), faceva l'avvocato con velleità di giornalista-editore.

Un mix esplosivo per i magazine che se li "litigavano" a suon di scoop e cover. Già, perché la coppia incarnava perfettamente la nuova tendenza-Tribeca impeccabile senza sforzo, tra minimalismo e capi precursori, l'immancabile nero abbinato al bianco o al cammello e gli abiti dal taglio pulito ed essenziale, accompagnati per lei da accessori mai vistosi (décolleté a punta con tacco discreto, piccola pochette e scialle sulle spalle). Tutto un altro mondo dall'Upper East Side dove il lusso era ed è pericolosamente ostentato.

John e Carolyn si sposarono il 21 settembre del 1996 in Georgia, sull'isola di Cumberland, in una cerimonia per pochissimi intimi. Solo tre anni dopo, il triste epilogo: il velivolo, pilotato dallo stesso Kennedy, precipitò nei pressi di Martha’s Vineyard, con a bordo la moglie e la sorella di lei, Laurene, mentre si recavano al matrimonio della cugina di lui Rory Kennedy.

La fine di un mito. Solo dopo la morte della coppia, si è saputo che l'erede della dinastia più celebre d’America e fondatore del mensile George, incoronato più volte da People "uomo più sexy del mondo", e l'elegante e raffinata moglie stavano passando un momento difficile. Una crisi di coppia che i due avrebbero provato a scongiurare in qualsiasi modo, anche affidandosi alla terapia. Tra i motivi del loro allontanamento, secondo il giornalista Edward Klein autore di The Kennedy Curse: Why Tragedy Has Haunted America's First Family for 150 Years, la dipendenza dalla droga e dal lavoro della Bessette e la voglia di paternità di Kennedy.

Chissà se il loro travolgente e breve amore, nell'immortalità del piccolo schermo, avrà una sorte migliore.