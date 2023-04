John Travolta, asta record per l’abito del film “La febbre del sabato sera”

R icordate John Travolta che si scatena sulla pista da ballo nel film cult La febbre del sabato sera? L'abito che indossava è stato battuto all'asta per una cifra da record. Ecco tutti i dettagli

Circa 235mila euro. A tanto è stato venduto l'abito bianco che John Travolta indossava per scatenarsi sulla pista da ballo nel film La febbre del sabato sera. Uno dei costumi più famosi e riconoscibili della storia del cinema. L'asta si è svolta a Beverly Hills, in California. Il famoso vestito è stato acquistato da un collezionista che ha chiesto di rimanere anonimo.

Il costume di Tony Manero è entrato nella storia

Un abito entrato nella storia, quello con il quale John Travolta, nei panni di Tony Manero, si scatena sulle piste di Brooklyn nel film cult del 1977.

Il vestito è composto da giacca, gilet, pantaloni a campana e camicia nera: basta guardarlo per cominciare a canticchiare More than a Woman dei Bee Gees. Il costume era il fiore all'occhiello dell'asta “Hollywood: Classic & Contemporary”, che viene organizzata ogni anno dalla casa d'aste e dal canale Turner Classic Movies, di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il collezionista se lo è aggiudicato per 260mila dollari, circa 235mila euro, dopo una gara al rialzo durata circa 15 minuti tra gli offerenti presenti in sala e quelli collegati online. La stima di partenza era tra 100mila e 200mila dollari.

Il film che ha reso celebre John Travolta

La Febbre del sabato sera è uno dei film musicali più famosi della storia del cinema. Diretto da John Badham, uscì nelle sale nel 1977 e riscosse un successo straordinario. John Travolta entrò nell'Olimpo delle star. La colonna sonora vendette circa 41 milioni di copie in tutto il mondo e diventò il disco più venduto di sempre. Un primato mantenuto fino a quando Michael Jackson non pubblicò Thriller. Nel 2004 il film è stato aggiunto nella lista dei "1000 Migliori film di tutti i tempi" stilata dal New York Times. Nel 2010 è entrato nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso Usa per il suo valore «storicamente e culturalmente significativo».

L'abito è originale: parola di John Travolta

L'acquirente anonimo si è aggiudicato giacca, panciotto, pantaloni, camicia nera e anche il manichino. Quanto basta perché il costume venga esposto nel salotto di qualche appassionato cinefilo. Martin Nolan, direttore esecutivo di Julien's Auctions, ha spiegato che il costume era già proprietà di un collezionista ed era accompagnato dalle lettere di autenticità della Paramount, che produsse il film, e anche di John Travolta.

All'incanto anche le bacchette di Harry Potter

L'asta “Hollywood: Classic & Contemporary” era attesa dai collezionisti e appassionati di cinema di tutto il mondo. Oltre all'abito di John Travolta, all'incanto sono andati circa 1.400 cimeli del cinema. Tra gli oggetti venduti, c'è uno dei bastoni appartenuti a Charlie Chaplin. Valore: 39mila dollari. Ma anche la tuta gialla di Walter White nella serie tv Breaking bad – Reazioni collaterali, venduta per duemila dollari. Sono stati venduti il bozzetto disegnato da Carlo Rambaldi mentre progettava Alien. Alcune bacchette magiche della saga di Harry Potter. La scatola di sigarette che Bela Lugosi stringe nel film Dracula del 1931 e l'hoverboard con cui Marty McFly scappa in Ritorno al futuro 2. Inoltre, sono stati venduti il copricapo cucito per il primo film su Cleopatra del 1917 e il machete di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto.

John Travolta, ecco chi ha comprato l'abito

Il direttore esecutivo della casa d'aste Julien's Auctions, Martin Nolan, ha spiegato che gli oggetti che vengono messi all'asta ogni anno sono memorabilia grandi o minuscole che vengono recuperate da privati, familiari e dai magazzini degli Studios. Gli acquirenti sono di solito musei, ma soprattutto collezionisti privati. Persone che, magari, hanno un ricordo legato a un film e vogliono assolutamente un cimelio da esporre nella propria casa o da aggiungere alla propria collezione.