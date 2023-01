Julia Roberts, il test del DNA svela un antico segreto

" Sono sconvolta": Julia Roberts senza parole dopo aver scoperto che il suo cognome in realtà non è Roberts

Julia Roberts ha scoperto che il cognome che ha usato per tutta la vita non è corretto. La star di "Pretty Woman" si dovrebbe chiamare "Julia Mitchell". I nomi d'arte non c'entrano, l'attrice dal sorriso a cento denti non ne ha mai usati: all'anagrafe è registrata come Julia Fiona Roberts. L'inghippo viene da molto, molto lontano e riguarda un suo bis-bis-nonno. Ma andiamo per ordine...

Julia Roberts alla scoperta dei propri avi

La protagonista di "Erin Brockovich" ha preso parte a una puntata di "Finding Your Roots", una serie di documentari per la tv condotta da Henry Louis Gates Jr che attraverso un lavoro investigativo aiuta le star a scoprire i loro alberi genealogici. Attraverso un test del DNA, il team di esperti che lavora nel programma ha scoperto che Julia Roberts non è davvero imparentata con il proprio bisnonno John Pendleton Roberts e, quindi dovrebbe avere un cognome diverso.

L'indagine parte dal 1880

L'indagine è partita dal censimento del 1880 della contea di Douglas, in Georgia, dove John Pendleton Roberts - allora bambino - viveva con la madre (la bis-bis nonna di Julia Roberts, di nome Rhoda Suttle Roberts) e i tre fratelli. Il censimento non riporta invece notizie sul padre di John Pendleton, ufficialmente scomparso. Detto questo, Gates ha sottolineato che il padre risultava scomparso.

La relazione clandestina rimasta segreta

Scavando negli archivi della contea della Georgia, gli esperti della trasmissione hanno scoperto che intorno al 1850 Rhoda sposò un uomo di nome Willis Roberts. Julia Roberts, in effetti, porta il cognome di Willis. Ma c'è un particolare che non torna: Willis morì nel 1864, oltre un decennio prima che Rhoda desse alla luce il bisnonno di Julia, John. Attraverso lo studio del DNA, si è scoperto che Rhoda dopo la morte del marito Willis ebbe una relazione con un uomo sposato, un certo Henry McDonald Mitchell Jr. Il quale, fra l'altro, mentre intratteneva la relazione con la bis-bis nonna di Julia, era sposato con una donna di nome Sarah, con la quale condivideva sei figli.

"Julia Roberts... sei Julia Mitchell"

"Quindi siamo dei Mitchell?" ha chiesto sconvolta la Roberts alla fine della spiegazione. "Sì non sei un Roberts, biologicamente", ha svelato Henry Louis Gates Jr alla protagonista di "Ticket to paradise". "Sei Julia Mitchell", ha confermato il conduttore ridendo.