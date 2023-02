Kate Middleton in visita in una casa di cura: la principessa prepara pancake

K ate passione pancake? In occasione del Martedì Grasso, la principessa del Galles ha visitato una casa di cura, incontrato alcuni ospiti e gli operatori sanitari, ma si è anche sbizzarrita in cucina

Aveva appena conquistato il mondo con il suo fascino mozzafiato e il look strepitoso sfoggiato ai Bafta 2023: questa volta Kate Middleton, sempre fine ed elegante ma sicuramente più casual, ha visitato una casa di cura del Berkshire e si è divertita in cucina.

Kate Middleton festeggia il carnevale in una casa di cura

Non è la prima volta che Kate Middleton si diletta in cucina. Lo ha fatto, per esempio, in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, postando sul profilo social della Royal Family un divertente video-collage che la immortala in veste di pasticcera. Con lei, a preparare torte, i suoi tre figli: George, Charlotte e Louis. Otto mesi dopo, la principessa si è rimessa ai fornelli. Lo ha fatto in un'occasione speciale e in un luogo d'eccezione. Per il Martedì Grasso, il giorno in cui si chiudono i festeggiamenti per il carnevale, Kate ha visitato la Oxford House Nursing Home, a Slough. Il mondo anglosassone, inoltre, celebra il pancake day e non potevano quindi mancare i dolci tipici della tradizione americana.

Con spatola e padella in mano, la Middleton si è lasciata immortalare dai fotografi mentre si cimenta nella preparazione dei pancake. «Questa sera li preparerò insieme ai miei bambini», ha fatto sapere la futura regina. La visita è stata all'insegna di dolcezza e tanti sorrisi, gli stessi scambiati tra Kate Middleton, gli operatori della casa di cura e alcuni ospiti.

IPA 1 di 6 - Kate Middleton prepara i pancake durante la visita alla Oxford House Nursing Home IPA 2 di 6 - Kate Middleton prepara i pancake durante la visita alla Oxford House Nursing Home IPA 3 di 6 - Kate Middleton prepara i pancake durante la visita alla Oxford House Nursing Home IPA 4 di 6 - Kate Middleton incontra gli ospiti della casa di cura IPA 5 di 6 - Kate Middleton incontra gli ospiti della casa di cura 6 di 6 - Kate Middleton incontra gli operatori della Oxford House Nursing Home

Tra loro, Nora Muchmore, 109 anni, con la quale Kate ha parlato di cibo e oroscopo. «Siamo entrambi capricorno», è la battuta della principessa riportata dalla rivista "Hello!".

La stessa Kate ha raccontato in un tweet la giornata trascorsa nel Berkshire, pubblicando alcune foto del momento. «È stato un piacere conoscere Nora. Persone come lei, a Oxford House, sono assistite con tecnologie innovative che arricchiscono le loro vite, in un ambiente familiare e confortevole», ha scritto.