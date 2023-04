Kate Middleton rompe il protocollo reale: ecco perché

D opo Lady Diana, è Kate Middleton l'amata principessa che con la sua manicure rompe il protocollo reale

Al Commonwealth Day ha conquistato tutti con la sua eleganza e il suo gusto raffinatissimo. Ai Bafta 2023, con il suo impegno a favore della sostenibilità, è stata esempio di classe e ricercatezza. Ma non pecca di stile neppure quando deve indossare la divisa, quando gli impegni la portano in visita presso una casa di cura o a sfidare il marito in sella a una cyclette. Insomma, che Kate Middleton sia una vera esperta di moda è ormai assodato. Al rigido protocollo reale si è adattata benissimo e in ogni occasione sfoggia uno stile impeccabile. Eppure, per la messa di Pasqua c'è un dettaglio che stride: quello smalto non poteva passare inosservato...

Kate Middleton, il suo smalto è "anti-protocollo"

Nell'album di famiglia resterà anche la manicure rossa di Kate Middleton. Lei che ha fatto della sobrietà - mai banale e sempre elegantissima - il suo cavallo di battaglia, per la messa di Pasqua 2023 ha scelto lo smalto rosso. Sotto i riflettori dei numerosi fotografi appostati presso la cappella St. George di Windsor, la principessa di Galles ha sfoggiato uno smalto rosso brillante. Ha fatto del rigore uno dei suoi punti di forza, ma per la Pasqua 2023 ha deciso di osare: alle donne della Royal Family è concessa esclusivamente una manicure dalle tonalità tenui, preferibilmente rosate, ma questa volta Kate Middleton ha infranto le regole (e il successo è assicurato).

Insomma, in fatto di look la corona non transige: c'è un protocollo rigido e preciso da seguire. E lo stesso vale quando si parla di make up e manicure: uno stile minimal, che sia soft e il più possibile sobrio, è sempre ben accetto. Unghie corte, leggermente squadrate e perfettamente ordinate, ma impreziosite da un tocco cool assolutamente inaspettato: lo smalto rosso di Kate Middleton alla messa di Pasqua non poteva di certo passare inosservato.

C'è persino chi avrebbe notato piccole imperfezioni vicino alle cuticole: avrà applicato lei stessa lo smalto? Il dubbio resterà probabilmente senza risposta. È certo però che le altre donne della Royal Family presenti all'evento abbiano fatto una scelta diametralmente opposta, preferendo smalti dal tono nude.

A fissare la regola dello smalto dalla nuance rosata era stata proprio Elisabetta II. Lo smalto rosato Ballet slippers di Essie era il suo preferito. In materia di etichetta la regina era intransigente e nel corso del suo lungo regno non ha sgarrato neppure una volta. Davanti all'inattesa sorpresa firmata Kate Middleton come avrebbe reagito? Forse la monarchia sta prendendo una piega tutta nuova, è pronta a voltare pagina e modernizzarsi, magari rompendo con la tradizione. E chi dice che la regina Elisabetta non fosse pronta al cambiamento?

Il look di Pasqua

Smalto a parte, la moglie del principe William è apparsa assolutamente impeccabile ed elegante. Il merito? L'abito blu elettrico perfettamente in pendant con la giacca, la borsa e il cappello, abbinati al beige del tacco a spillo.

Il make up è fine e curato: l'ombretto marrone ben sfumato le valorizza lo sguardo, l'incarnato è impreziosito da un leggero fondotinta e da un tocco di blush. Per le labbra ecco che torna il rosato tanto amato dalla corona. La ciciliegina sulla torta, infine, resta sempre il suo sorriso.

Non solo Kate Middleton...

Se pensi che nella Royal Family l'unica ribelle sia Meghan Markle, ti sbagli. Prima di lei, e prima di Kate, era Lady Diana a rompere il protocollo con una manicure molto poco reale...

Elegante, incantevole e a volte dall'animo ribelle: Lady D ha conquistato da subito i sudditi britannici e la semplicità è stata sempre un suo punto di forza. Era "la principessa del popolo" e alcuni dettagli lo confermano, anche quando si parla di look. In diverse occasioni, infatti, ha sfoggiato con disinvoltura (e una classe incredibile) le unghie rosse, violando il protocollo reale.

Nonostante la suocera avesse fatto del rigore il cavallo di battaglia della corona, anche in fatto di stile, Diana amava lo smalto rosso (e lo ha scelto anche per molti impegni pubblici).

Pronta a infrangere i codici estetici e noncurante dei commenti negativi, la mamma di William e Harry ha rotto il protocollo a colpi di smalto rosso, ben prima che lo facesse Kate...