Kristen Stewart è la migliore Diana: ecco il teaser di Spencer

È uno dei film più attesi dell’anno e avrà la sua premiere mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia il 3 settembre. A pochi giorni dal 24esimo anniversario della morte della Principessa Diana

Non è un caso che, a pochi giorni dall'anniversario della tragedia che si è portata via Lady Diana, la Principessa del popolo, alla Mostra del Cinema di Venezia venga mostrato l'attesissimo "Spencer". Il film più atteso dall'intera stagione. Tante le aspettative, anche perché le precedenti pellicole, a detta di critica e pubblico, non sono riuscite a rendere completa giustizia a quella figura ormai entrata nella mitologia che è la Principessa del Galles.

Anche gli scettici, dopo aver visto gli scatti che ritraggono Kristen Stewart nel ruolo di Lady Di, si sono dovuti ricredere. E c’è già chi scommette che la protagonista di Twilight, per questo ruolo, sarà nominata all'Oscar. È lo stesso regista del biopic, Pablo Larraín, a descrivere molto chiaramente perché si tratta della migliore Diana di sempre: «Siamo tutti cresciuti sapendo cos’è una favola. Ma Diana Spencer ne ha cambiato il paradigma e ha ridefinito le icone idealizzate della cultura pop, per sempre. Questa è la storia di una principessa che ha deciso di non diventare regina, ma ha scelto di costruirsi da sola la propria identità».

Le due importanti anticipazioni, la locandina del film (con la Principessa triste che piange china con tutto il peso della prigione dorata sulle spalle e a confortarla solo un abito magnifico) e il trailer (che ci riporta subito al weekend del Natale del 1991 a Sandringham, quello in cui Lady Di decise di lasciare per sempre la Royal Family) ci regalano già intense emozioni. Pensate cosa accadrà quando vedremo l’attrice indossare le strepitose creazioni disegnate dalla costumista premio Oscar Jacqueline Durran: sarà impossibile non commuoversi ripercorrendo la strada dell'evoluzione fashion (ma non solo) che ha segnato i quasi tre decenni di "vita reale" di Lady Diana.

Il film di Larraín, nelle sale dal prossimo 5 novembre, racconterà la storia della giovane Spencer dal momento in cui decide di mettere fine alla favola: ecco perché dietro quel cappello con veletta indossato magnificamente da Kristen Stewart, c'è uno sguardo perso nel vuoto, occhi pieni di malinconia, e un pensiero fisso che spingerà Diana a volere la separazione dall'erede al trono. In fondo Lady Di non ha mai voluto davvero indossare la "pesante" Corona: quello che avrebbe desiderato, almeno inizialmente, era l'amore di Carlo. E, una volta constatato, che il cuore del marito era già preso da un'altra donna, la Principessa del Galles ha tentato "solo" di fare della sua vita una costante opportunità per dare voce a coloro che una voce non l'avevano.

Sono bastati un poster e un trailer per rivivere la Lady Di degli anni migliori. E, siamo certi che, Kristen Stewaert, non solo reggerà il confronto con Emma Corrin, la Diana di The Crown vincitrice di un Golden Globe e di un SAG Award, ma surclasserà anche la collega Noami Watts che già si era cimentata nel film Diana – La storia segreta di Lady D.