La prima volta di Harry, la donna “matura”: “Con me perse la verginità”

S i è fatta viva la donna "anziana" che il Duca di Sussex cita nella sua autobiografia: con lei avrebbe perso la verginità fuori da un pub

Uno dei passaggi più pruriginosi dell'autobiografia del principe Harry è quello in cui descrive il modo in cui, adolescente, perse la sua verginità. In "Spare" - divenuto nel frattempo il libro di saggistica più venduto di tutti i tempi - Harry parla di una donna più anziana di lui con la quale avrebbe avuto la sua prima esperienza sessuale, all'esterno di un pub. Era inevitabile che, prima o poi, qualche nome venisse fuori. Ora è la stessa (presunta) protagonista di quel fugace incontro amoroso a farsi avanti per rivendicare il suo ruolo in quella "prima volta" reale. Si chiama Sasha Walpole, è un'amica di vecchia data di Harry e di professione fa la conducente di scavatrici.

Il compleanno in un pub

Sasha Walpole, che oggi ha 40 anni - due più di Harry - ha confermato ai tabloid britannici di essere la "donna anziana" che ha "rubato" la verginità ad Harry. L'occasione sarebbe stato il 19esimo compleanno della ragazza, festeggiato nell'estato del 2001 presso un pub di Norton, il "Vine Tree Inn", nel South Yorkshire. La ragazza ai tempi si occupava della cura dei cavalli presso la tenuta del futuro re Carlo, nel Gloucestershire. Conobbe il principe e fra loro nacque un'amicizia. Il giorno del compleanno di Sasha, Harry si presentò con un peluche e un biglietto di auguri divertente, per cercare di sollevare il morale dell'amica, appena lasciata da un fidanzato.

La verginità persa a 16 anni

Allora Harry, secondo il racconto della donna, aveva 16 anni (non 17 come è scritto su "Spare"). Dopo qualche bicchiere di tequila, la ragazza e il principe sarebbero finiti insieme fuori dal pub per fumare una sigaretta. E all'aria aperta, in un campo, avrebbero fatto sesso.

"Il sesso è durato cinque minuti"

L'ex fugace fiamma di Harry, oggi sposata con due figli, ricordando quell'episodio parla di una scintilla di passione durata cinque minuti. “Era eccitante che stesse accadendo - ha detto la donna - Siamo stati via per 15 minuti ma il sesso è durato circa cinque minuti".

Harry perdeva la sua verginità, la sicurezza lo cercava

Mentre il Duca di Sussex perdeva la sua verginità, gli addetti alla sicurezza del principe non sapevano dove si fosse cacciato.

Verginità di Harry, la versione in "Spare"

In "Spare", Harry, descrive la sua prima volta con una donna amante dei cavalli che lo ha trattato "non diversamente da un giovane stallone", schiaffeggiandolo sul sedere dopo una "cavalcata veloce".

"Non avevamo deciso di farlo"

La 40enne ricorda un rapporto intimo "appassionato e frizzante", ma sostiene che non avrebbero dovuto farlo perché lei a Harry erano soltanto ottimi amici. "Una cosa ha portato rapidamente a un'altra. Siamo finiti per terra", ha raccontato la donna. "Non avevamo deciso di farlo e non era premeditato. Era giovane".

"Nessuno mi ha avvisata del libro"

Sasha Walpole ha confessato di aver sempre considerato Harry come amico piuttosto che come terzo in linea di successione al trono. "Nessuno mi ha avvertito che quella serata era inclusa nel libro - ha puntualizzato la 40enne - e Harry, o la sua gente, avrebbero potuto trovarmi per dirmelo se avessero voluto farlo".