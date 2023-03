La regina Elisabetta “fece di tutto per Harry e Meghan”

L a regina Elisabetta avrebbe fatto «di tutto per accontentare i Sussex», eppure pare non sia bastato

Paul Burrell, maggiordomo di Lady D, è tornato a parlare delle vicende che animano i corridoi di Buckingham Palace. E chi meglio dei duchi di Sussex ha scombussolato il destino della corona britannica? Stando a quanto dichiarato da Burrell, la compianta regina Elisabetta avrebbe fatto di tutto per Harry e Meghan quando erano ancora membri della Royal Family. Eppure pare che ogni sforzo si sia rivelato vano...

Cos'ha fatto la regina Elisabetta per Harry e Meghan

Che la Megxit abbia apportato un duro colpo alla corona britannica è ormai assodato. Ebbene sì: dopo il trasferimento oltreoceano, Harry e Meghan si sono lasciati andare a dichiarazioni, attacchi e polemiche indirizzate proprio alla Royal Family. Dopo l'ombra del razzismo, ci ha pensato Harry a rilasciare dichiarazioni inaspettate che hanno coinvolto proprio la sua famiglia. Il timore che alla moglie spettasse lo stesso triste destino di sua madre ha spinto i duchi di Sussex ad abbandonare Londra e dare inizio a un nuovo capitolo della loro vita, lontano dai riflettori. Eppure negli ultimi tempi i due coniugi hanno fatto molto parlare di sé. Dopo la serie Netflix è arrivato il libro di Harry e ora a riaccendere l'attenzione su di loro ci pensa l'ex maggiordomo di Lady Diana.

Paul Burrell torna a parlare dei duchi di Sussex e fa sapere che la regina Elisabetta «si fece in quattro» per aiutare Harry e Meghan e per farli sentire a proprio agio a corte. La nonna del principe avrebbe offerto di tutto, ma «niente bastò» a trattenerli.

Il maggiordomo di Lady D ha rivelato che «alla coppia nessuna delle offerte della sovrana sembrò sufficiente», nonostante lei «fece davvero di tutto» per il nipote e sua moglie. All'ex attrice Meghan Markle diede persino la possibilità di «continuare a recitare». Non solo: le propose come mentore Sophie Wessex e nel giugno 2018 la fece debuttare nel suo primo royal engagement, raggiungendo Chester insieme alla regina.

Per non parlare dei beni materiali. Sua Maestà offrì ai Sussex beni preziosi con un valore da capogiro. In particolare, «una proprietà da due milioni di dollari a Windsor, titoli e gioielli».

Eppure a Harry e Meghan «nulla sembrava abbastanza». Al contrario, «erano così intenzionati a lasciare la famiglia reale che niente avrebbe potuto convincerli a restare» e così ad aprile 2020 hanno ufficializzato il loro addio alla Royal Family. L'invito all'incoronazione di Carlo III sarà sufficiente a distendere i rapporti in famiglia?