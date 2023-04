La Regina Elisabetta pensava che Harry fosse diventato “folle”: il motivo

D alle ultime indiscrezioni che smuovono i tabloid d'oltremanica, pare che la regina Elisabetta temesse che suo nipote Harry avesse «perso la lucidità di giudizio». La causa? Meghan Markle

Sembra che la regina Elisabetta abbia fatto di tutto per i duchi di Sussex, che tuttavia - almeno finora - non avrebbero avuto alcuna intenzione di riallacciare i legami con la Royal Family. L'incoronazione di Carlo III sarà l'occasione giusta per distendere i rapporti? Mentre si discute sulla possibile partecipazione di Harry e Meghan alla cerimonia del prossimo 6 maggio, emergono nuove indiscrezioni che riguardano il rapporto con la regina Elisabetta. Ecco di cosa si tratta.

La regina Elisabetta era preoccupata per Harry

Che la regina Elisabetta, nel corso del suo lungo regno, abbia fatto di tutto per preservare l'immagine della corona è ormai assordato. In settant'anni di regno, sono tanti gli scandali che hanno colpito Buckingham Palace, dalla dolorosa storia di Lady Diana allo scandalo Epstein. Negli ultimi anni invece, a infangare la corona e a preoccupare l'amata regina, ci ha pensato proprio suo nipote Harry.

Con la Megxit e il trasferimento oltreoceano, i duchi di Sussex hanno deciso di chiudere i rapporti con la Royal Family, iniziando una nuova vita lontano dagli obblighi e dalle formalità regali. Niente più protocolli né rigidi doveri da rispettare. Harry voleva proteggere la moglie ed evitare che a lei spettasse lo stesso triste destino della mamma, Lady D, travolta dal chiacchiericcio e dal clamore mediatico. Eppure, con le loro rivelazioni e le pesanti accuse indirizzate alla corona britannica, non si sono di certo allontanati dai riflettori. Anzi, in più occasioni si sono aggiudicati le prime pagine dei tabloid d'oltremanica e non solo... Nuove indiscrezioni che riguardano il rapporto con la compianta Elisabetta II sono state rese note dal giornalista Robert Jobson, nel libro "Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed".

Harry travolto dall'amore: ha "perso la lucidità di giudizio"

Nel volume il giornalista racconta che la sovrana aveva una pessima opinione dei Sussex. Si legge, infatti, che la regina Elisabetta considerava «folle» il comportamento di Harry e Meghan. A sua detta, Elisabetta pensava che suo nipote fosse «talmente divorato» dall'amore per la moglie da aver «perso la lucidità di giudizio». Insomma, c'era da aspettarselo: per la regina la responsabile del cambiamento di Harry sarebbe stata proprio Meghan Markle. D'altronde è ormai evidente che l'ex attrice non sia riuscita a fare breccia nel cuore della Royal Family...

E se è vero che Elisabetta ha offerto ai due coniugi «una proprietà da due milioni di dollari, titoli e gioielli», ottenendo però il loro rifiuto, allora appare normale che fosse rimasta alquanto sconcertata (e preoccupata) dal comportamento del nipote che - stando a quanto sostenuto dai tabloid britannici - è sempre stato il suo preferito.

Il disappunto di Kate Middleton

Il nuovo libro, pubblicato a puntate dal Daily Mail, rivela ulteriori dettagli inaspettati che smuovono la corona. Pare infatti che Kate Middleton considerasse «quasi insopportabile» doversi mostrare in pubblico al fianco di Harry e Meghan per salutare i cittadini venuti a porgere le condoglianze per la morte della regina. Stando a quanto scritto da Jobson, la moglie del principe William avrebbe confidato a un membro reale che quel momento di inattesa "unità familiare" era stato per lei «una delle cose più difficili» fatte nella sua vita.

C'è chi spera ancora in una riappacificazione e chi, invece, ha ormai perso le speranze. Con la pubblicazione di "Spare", la chiacchieratissima autobiografica di Harry, i rapporti tra i due fratelli - e le rispettive consorti - potrebbero essersi ulteriormente incrinati. Non è ancora detta l'ultima parola o davvero i legami si sono definitivamente interrotti?