La top model Maggie Maurer allatta alla sfilata: lo scatto è virale

L a modella Maggie Maurer immortala il momento di grande tenerezza con la figlia dal backstage della sfilata Schiaparelli a Parigi

Un'immagine forte e intensa, nello stesso tempo dolcissima. E' quella della top model Maggie Maurer, immortalata mentre allatta al seno la piccola Nora-Jane nel backsatge della sfilata primavera estate 2023 della maison, a Parigi. La modella americana, musa di Schiapparelli, ha condiviso su Instagram lo scatto materno, tra i più glamour di sempre, facendo incetta di like.

Maggie Maurer e la foto con Nora-Jane

Una foto quasi surreale, come ci si potrebbe aspettare dalla Maurer da Schiaparelli, con la modella americana avvolta solo sulle spalle da un asciugamano e un telo protettivo trasparente. Il volto ancora ricoperto dalla vernice dorata che la fa sembrare una creatura ultraterrrena, sapientemente applicata dalla make-up artist Pat McGrath, che il Time ha inserito nella lista delle 100 persone più influenti al mondo.

Lo scatto dà un segnale inequivocabile e contribuisce a scardinare il tabù dell'allattamento al seno in pubblico, sul luogo di lavoro e, in questo caso, anche sui social. Segno che anche il fashion world provi a trovare un equilibrio tra maternità e lavoro, proprio mentre Facebook e Instagram potrebbero presto rivedere la policy sui capezzoli femminili (al momento "bannati", che si tratti di allattamento al seno o di opere d'arte).

Lo scatto diventa virale

In pochissime ore l'immagine postata da Maggie Maurer è diventata virale. La foto, la cui didascalia social riporta semplicemente l'hashtag mommy, ha collezionato oltre 19 mila like e centinaia di commenti di apprezzamento.

La gravidanza in passerella di Maggie Maurer

Non è la prima volta che la piccola Nora-Jane "ruba" i riflettori a mamma Maggie in passerella. Incinta di circa sei mesi, la Maurer ha sfilato per Nensi Dojaka, sfoggiando un capo completamente trasparente. Con il pancione di fine gravidanza ha posato per il lookbook Schiaparelli della scorsa stagione, ed è apparsa nella campagna autunno inverno 2022 di Sonia Rykiel e di Peter Do.