Leo DiCaprio avvistato in dolce compagnia a New York

I l premio Oscar e l'attrice italiana Simona Tabasco a un party organizzato nella Grande Mela. Flirt in vista o semplice coincidenza?

Leo DiCaprio e Simona Tabasco allo stesso party a New York. Tanto basta per alimentare le voci sul possibile flirt tra l'attore premio Oscar e la protagonista italiana di The White Lotus.

I due sono stati tra le tante celebrità ad aver presenziato al party al The Shed, centro culturale di New York, organizzato da Polestar.

DiCaprio-Tabasco, la "soffiata" di Page Six fa il giro del mondo

La notizia, diffusa da Page Six, ha fatto atto il giro dei tabloid internazionali, accendendo la fantasia dei fan. "Leo è rimasto per un bel po' a chiacchierare con gli ospiti della festa, godersi la musica e un drink", ha raccontato in esclusiva a Page Six un addetto ai lavori.

Impeccabile in completo scuro, Leo DiCaprio ha posato insieme a Thomas Ingenlath, il CEO di Polestar. Leo è parso stranamente a suo agio vista la scarsa presenza di paparazzi: "Certamente non era così sotto i riflettori tanto quanto lo è di solito, dato che era senza il suo tipico cappellino da baseball e occhiali da sole", ha proseguito la fonte.

Simona Tabasco elegantissima al party

Al party la splendida attrice napoletana, 28 anni, si è presentata con una lunga gonna nera e blazer oversize sulle spalle, accompagnato da una camicetta bianca con colletto.

Durante la serata Simona Tabasco avrebbe particolarmente apprezzato la performance del cantante James Blake, che ha allietato gli invitati alla festa con canzoni inedite dal suo prossimo album. "Simona adorava il set di James Blake, si è avvicinata a lui e non riusciva a smettere di scattare foto e fare video", aggiunge la fonte.

"Sguardi complici"

Nessuno scatto tra Tabasco e DiCaprio anche se Page Six fa sapere che i due attori avrebbero avuto modo di chiacchierare e scambiarsi qualche sguardo complice.

Entrambi single

Prematuro parlare di qualcosa in più (per ora) di una semplice amicizia. L'unica cosa certa è che DiCaprio e la Tabasco, riservatissima per quanto riguarda la sua vita privata, sono entrambi single.

Nonostante i flirt o presunti tali assegnati a Leo, l'ultimo dei quali con Gigi Hadid, lo scorso agosto l'attore ha messo la parola fine all'amore con la modella e attrice Camila Morrone, dopo quattro anni di fidanzamento.