L’ex maggiordomo di Lady D è pronto a “condividere segreti” con William e Harry

P aul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana, sarebbe pronto a "condividere i suoi segreti" con i due figli della principessa. Buckingham Palace trema?

Sono destinate a fare clamore le parole di Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady D, al servizio per la principessa dal 1987 fino alla sua morte, nell'agosto del 1997. Oltre 25 anni dopo la scomparsa di Diana, il maggiordomo sarebbe pronto a svelare alcuni segreti a William e Harry: di cosa si tratta?

I segreti dell'ex maggiordomo di Lady D

Al The Mirror, l'ex maggiordomo di Lady Diana si è detto pronto a «condividere i suoi segreti» con William e Harry, «prima che sia troppo tardi». A Burrell, infatti, è stato diagnosticato un cancro alla prostata e proprio in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute avrebbe maturato il desiderio di raccontare ai figli della principessa qualcosa che finora non era mai stato rivelato. Ma di cosa si tratta resta al momento un mistero. Stando a quanto dichiarato da Burrell, le sue informazioni sarebbero particolarmente importanti, tanto da poter «riunire i ragazzi». Si tratterebbe di qualcosa che Diana «avrebbe disperatamente voluto».

L'ex maggiordomo, secondo cui Diana lo considerava «la sua roccia», ha confidato: «So che alcune cose non sono belle. Ma se lascio questo posto e vado da qualche altra parte non lo sapranno mai».

A 64 anni e con una salute precaria, Burrell sente l'urgenza di parlare con l'erede al trono britannico e suo fratello minore, il principe Harry. L'ex maggiordomo non ha dubbi: «Penso che Diana mi direbbe: “Paul, devi renderlo una priorità. Devi andare a trovare i miei ragazzi”», ricordando che la principessa ha sempre voluto vedere i suoi figli uniti.

La rottura tra Burrell e i figli di Diana

L'incontro tra Burrell e i figli di Lady D potrebbe risultare piuttosto complesso. Dopo la morte di Diana, infatti, l'ex maggiordomo non è stato più ricollocato all'interno della famiglia reale. Ha rilasciato però numerose interviste e scritto diversi libri. Non sono mancate le rivelazioni più private, contenute per esempio in "A Royal Duty", del 2001.

In seguito alla pubblicazione, i figli di Diana non hanno nascosto la propria contrarietà, definendolo «un tradimento freddo e palese». Lo ricorda anche Harry in "Spare", il suo chiacchieratissimo libro, quando racconta che durante il suo anno sabbatico in un ranch in Australia ricevette un pacco con il libro di Burrell. Il maggiordomo di sua madre non è mai nominato nel testo, ma viene accusato di «mungere» i ricordi con Diana per arricchirsi.

La replica di Burrell non si è fatta attendere. E così, ospite del programma televisivo australiano Sunrise, ha dichiarato: «L'ho incontrato per la prima volta nella pancia della sua mamma. Non riconosco il giovane che vedo oggi. Non è il ragazzo che conoscevo. Quello che vedo ora è un principe arrabbiato, petulante e privilegiato che incolpa costantemente le altre persone e non si assume responsabilità da parte sua».

Non mancano le accuse indirizzate a Meghan Markle, considerata la vera artefice che si cela dietro il libro di Harry. A sua detta, "Spare" avrebbe «sconvolto» Diana.