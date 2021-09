Lily Collins ha sposato in Colorado Charlie McDowell

L a star della serie Emily in Paris, e figlia del musicista Phil Collins, ha detto sì al regista e figlio d'arte (avete idea di chi sono i genitori?) il 4 settembre in un romantico abito in pizzo a sirena di Ralph Lauren

Con tre dolci e romantici scatti postati insieme al neo-marito, la giovane interprete della fortunata serie Emily in Paris, Lily Collins, ha annunciato al mondo che lo scorso 4 settembre ha detto sì al regista Charlie McDowell. Due grandi famiglie di artisti, nella più totale riservatezza, si sono ritrovati immersi nella selvaggia natura del Colorado, a Dunton Hot Springs, per assistere alle nozze dei loro figli. Lily è infatti la figlia del musicista Phil Collins (Genesis? Another day in Paradise? Avete presente?) mentre Charlie…beh, Charlie non è solo figlio di

Mary Steenburgen, Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per Una volta ho incontrato un milionario, ma è anche il figlio di un vero e proprio mostro sacro del cinema internazionale: suo papà è infatti Malcolm McDowell, il protagonista di un film che ha fatto la storia, Arancia meccanica di Stanley Kubrick.

«Non sono mai stata tanto felice. Quel che è cominciato come una favola è ora la mia realtà. Dal 4 settembre siamo diventati il nostro "per sempre reciproco". Non ho mai voluto essere così tanto la persona "speciale" per qualcuno. Mai come ora, con te. E ora sono tua moglie», ha scritto sui social l'attrice che sta vivendo anche professionalmente un momento davvero fortunato. «Ho sposato la persona più bella, gentile e riflessiva che io abbia mai conosciuto. Ti amo», ha scritto poi McDowell, rilanciando le immagini pubblicate dalla moglie, che aveva annunciato un anno fa il fidanzamento ufficiale (postando l'anello da 100 mila sterline), dopo un paio d'anni di frequentazione.

Oltre agli sguardi innamorati e alla complicità tra i due sposi, a risaltare nelle immagini del matrimonio di Lily Collins e Charlie McDowell è lo strepitoso abito bianco candido firmato Ralph Lauren - uno dei pochi abiti da sposa della maison americana insieme a quello di Priyanka Chopra. In pizzo, dalla linea a sirena, perfetto per il fisico minuto dell'attrice, e con un leggero strascico, la creazione ha le maniche lunghe e il collo alto. E una lunga mantella con cappuccio a fare da velo. Proprio come il Cappuccetto Rosso delle favole. Classico sì, quindi, ma sempre con un elemento sorprendentemente contemporaneo come è da sempre nello stile di "Emily". Insomma un matrimonio che ha tutta l'aria di una fiaba. Reale.