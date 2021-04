Louis di Cambridge compie 3 anni e va all’asilo (in bici)

P er festeggiare il terzo compleanno del terzogenito, i duchi di Cambridge, Kate e William hanno diffuso una nuova foto, scattata dalla mamma in una giornata importante: il primo giorno di asilo del principino

Louis Arthur Charles di Cambridge festeggia il 23 aprile suoi primi tre anni. Dopo tanti giorni di tristezza e un 95esimo compleanno in sordina per la regina Elisabetta, a seguito della scomparsa del principe Filippo di Edimburgo, il piccolo Louis, con il suo sorriso e la sua dolcezza (a detta di nonno Carlo è il più affettuoso della famiglia) ha riportato una ventata di allegria e serenità non solo a Kensington Palace, ma anche su tutti gli account social della Royal Family.

Kate e William hanno infatti diffuso uno scatto inedito di un sorridente e sportivo Louis in bicicletta risalente a lunedì 19 aprile, primo giorno della scuola materna dell'ultimogenito di casa Cambridge. Una foto decisamente più informale rispetto a quelle del principino George e della vanitosa Charlotte divulgate in occasione del loro primo giorno d'asilo.

Anche se si tratta del secondo compleanno in tempi di pandemia, Louis, che frequenta da una settimana la Willcocks Nursery School, grazie all'allentamento delle misure restrittive in Inghilterra, ha potuto invitare alcuni amichetti e festeggiare nei giardini di Palazzo, a pochi chilometri dalla scuola. Otto gli amici del principino che hanno avuto il piacere di giocare con lui, con George, Charlotte e con Arthur e Grace, figli di Pippa Middleton e sorella di Kate.

Finora il piccolo di casa Cambridge aveva passato le sue giornate in compagnia dei genitori e della tata Maria Teresa Borrallo ma, per l'occasione, Kensington Palace, senza mancare di rispetto all’atmosfera sobria che si respira in questi giorni a corte, ha voluto concedere un party (privato ovviamente, gli unici outsider erano gli immancabili nonni Middleton) per dare un segnale di positività a tutta la famiglia.

I principi di Cambridge George, Charlotte e Louis

È solo quinto in linea di successione al trono ma, ad appena tre anni, il piccolo Louis è già apparso più volte accanto ai genitori nel rendere omaggio al personale medico impegnato nella lotta contro il Covid-19. A settembre, ha perfino incontrato Sir David Attenborough, pronunciando le sue prime parole in pubblico e chiedendo al celebre ambientalista quale fosse il suo animale preferito: «What "amemal" do you like?» Ha perfino calcato un red carpet per uno spettacolo teatrale per bambini dedicato ai lavoratori in prima linea nella pandemia.