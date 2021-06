Luca Argentero e Cristina Marino: nozze in sidecar

C on un video su TikTok nel quale sfrecciano in sidecar per le vie del centro di Città delle Pieve Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato di essersi sposati

Niente foto ufficiali. Niente annunci in grande stile. Niente comunicati né dediche ufficiali sui social. Solamente un brevissimo video postato su TikTok dove sfrecciano in sidecar per il centro di Città delle Pieve, in provincia di Perugia. Così Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato di essersi giurati amore eterno sabato 5 giugno in una cerimonia civile nella sala giunta del Comune, officiata dal sindaco della cittadina Fausto Risini, che ha visto protagonisti solo gli sposi, i due testimoni e un fotografo.

Esattamente com'è nello stile della coppia, dopo l'annuncio nel mese di Marzo, i due attori, 43 anni lui (con un matrimonio alle spalle con Myriam Catania) e 30 lei, senza troppo baccano si sono uniti in matrimonio. La cerimonia intima e romantica è stata preceduta da un aperitivo nella tenuta di Argentero nel comune umbro, fuori dal centro, immersa nel verde, dove la famiglia ha trascorso l'ultimo anno. E dove una trentina tra parenti e amici li hanno aspettati per festeggiare insieme.

La corsa in sidecar verso il palazzo comunale, con Argentero alla guida e la Marino in abito bianco di pizzo al posto del passeggero, è stata immortalata dagli abitanti che si trovavano seduti a sorseggiare drink. «È stato un onore celebrare le nozze di un amico che ormai è residente qua da noi, si sente pievese a tutti gli effetti e non manca di aiutare la nostra comunità, anche donando la sua immagine per il video promozionale della nostra cittadina» ha commentato il sindaco Risini.

La coppia, che ha una bambina di un anno, Nina Speranza, è infatti ormai pievese Doc (e non solo per la fiction di successo, di cui sono cominciate le riprese della seconda stagione proprio da due settimane): Luca Argentero solo tre giorni fa ha pubblicato il video "Città della Pieve è la tua prossima esperienza" regalando alla comunità una bellissima promozione della cittadina umbra e dell'intera Regione.