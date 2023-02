Marino e Argentero genitori bis: è nato Noè Roberto

C ristina Marino e Luca Argentero annunciano la nascita del secondogenito via social con un tenero post che svela il nome del nuovo arrivato

Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia dello spettacolo ha dato il lieto annuncio con un tenero post via social. Nello scatto su Instagram i due mostrano le loro mani che stringono quella del neo arrivato. "Con il cuore pieno d'amore" hanno scritto nella didascalia della foto, svelando il nome del piccolo: Noè Roberto. Marino e Argentero sono già genitori di Nina Speranza, nata nel 2020.

La dedica di San Valentino

Solo alcuni giorni fa, in occasione di San Valentino, Argentero ha pubblicato su Instagram una foto di coppia in bianco e nero: "Il mio duetto sei tu #quasi4", ha commentato l'attore a corredo della foto, stretto al pancione di Cristina.

A settembre l'annuncio della gravidanza

Cristina Marino ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso settembre, sempre attraverso un post. Una foto al tramonto in spiaggia in controluce con Argentero che tiene in braccio la primogenita e lei che fa intravedere il pancione: "Io, te, Nina e una nuova luce". Il tutto accompagnato dall'hashtag #4ofus, con tanto di biberon.

Una volta allo scoperto, l'attrice ha mostrato orgogliosamente le sue forme. Prima il debutto sul red carpet di Venezia, poi la copertina di Vanity Fair. E durante i mesi d'attesa non ha rinunciato alla sua grande passione, il fitness, attirandosi non poche critiche via social per i suoi workout premaman.

Dopo aver rivelato il sesso del bambino, Cristina Marino ha confessato il suo intimo desiderio in un'intervista: "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. L'amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: 'A papi tanto, a mami poco'".

La storia d'amore nata sul set

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti sul set del film "Vacanze ai Caraibi", nel 2015. Durante le riprese tra i due è scattata la scintilla. Allora Argentero era sposato con Myriam Catania, ma in un'intervista di qualche tempo dopo l'attore avrebbe dichiarato: "Sentivo che c'era qualcosa di unico che poteva generare qualcosa di più grande ancora". Da quel momento non si sono più lasciati.

Nel maggio 2020 è nata la loro primogenita Nina Speranza, l'anno successivo le nozze nella loro villa a Città della Pieve, in provincia di Perugia, con una cerimonia riservatissima. Argentero e la Marino tengono particolarmente alla loro sfera privata, soprattutto per quanto riguarda famiglia e figli: il viso di Nina non è mai stato mostrato sui social.