Meghan Markle è “mortificata”: il motivo

D opo le dichiarazioni della donna con cui il principe Harry avrebbe perso la verginità, Meghan Markle sarebbe particolarmente "imbarazzata"

Nuove indiscrezioni coinvolgono i duchi di Sussex. Si è molto chiacchierato in merito alla loro possibile partecipazione all'incoronazione di Carlo III, ma ora i tabloid d'oltremanica si concentrano sulle voci di un presunto divorzio. Davvero c'è aria di crisi tra il principe Harry e Meghan Markle? Per il momento non ci sono conferme. Sembra però che l'ex attrice americana sia rimasta "imbarazzata" per quanto dichiarato da Sasha Walpole, la donna con cui il suo attuale marito - ancora ragazzo - perse la verginità.

Meghan Markle è in imbarazzo: cos'è successo

"Spare", il chiacchieratissimo libro del principe Harry, getta di nuovo i riflettori attorno alla Royal Family. Le rivelazioni del secondogenito di Carlo e Diana non potevano passare inosservate e con le accuse mosse insieme alla moglie Meghan si sono conquistati le prime pagine di tutto il mondo.

Non solo: nel suo libro Harry parla anche della volta in cui perse la verginità. All'indomani del suo racconto piccante quanto intimo, è uscita allo scoperto la "donna matura" a cui ha fatto riferimento nel testo. Si tratterebbe di Sasha Walpole e quanto da lei dichiarato non ha lasciato indifferente la Markle.

In "Spare", il duca di Sussex descrive il suo primo rapporto sessuale come «un episodio umiliante». La sua prima volta fu con una donna più grande di lui, che lo «trattò come un giovane stallone». Su quanto successo quella notte, Harry nel libro racconta: «Lo abbiamo fatto velocemente, poi mi ha sculacciato e mi ha mandato via. Uno dei miei tanti errori è stato lasciare che accadesse in un campo, dietro a un pub affollato. Senza dubbio qualcuno ci vide».

Sentendosi chiamata in causa, la Walpole avrebbe deciso di uscire allo scoperto e rispondere a quanto detto dal principe. «È stato letteralmente un raptus repentino e furioso tra due amici ed è stato appassionato e frizzante, perché c'era il senso del proibito. Siamo anche finiti per terra». Lo ha dichiarato la donna in un'intervista al "The Sun". I due pare si conoscessero bene, in quanto Sasha all'epoca lavorava come stalliera ad Highgrove, la residenza di Carlo nel Gloucestershire.

Le sue parole, stando a quanto commentato dall'esperta reale Kinsey Schofield, avrebbero indispettito la Markle. Al "Mirror" la Schofield ha fatto sapere che la moglie di Harry sarebbe «completamente mortificata» per le dichiarazioni della Walpole. Quindi ha aggiunto: «Meghan è imbarazzata».