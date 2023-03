Meghan furiosa con Harry: “Per il tuo libro, allontanati da Hollywood”

H arry e Meghan ai margini di Hollywood? L'ex attrice sarebbe furiosa con il marito: ecco perché

Nella sua chiacchieratissima autobiografia, "Spare", il principe Harry ha reso pubbliche rivelazioni intime e personali che hanno fatto tremare la corona britannica. Il libro è stato un successo, ma Harry crolla nei sondaggi. Non solo: all'indomani dell'uscita di "Spare", il secondogenito di re Carlo è stato travolto dalle critiche. Esclusi da Hollywood, Harry e la moglie Meghan Markle non farebbero parte neppure della lista degli invitati al Met Gala 2023. I duchi di Sussex insomma appaiono sempre più ai margini, così distanti ormai dagli inviti internazionali. La cosa però sembra non piacere all'ex attrice americana, che sarebbe andata su tutte le furie: colpa di Harry? Ecco cos'è successo...

Meghan Markle fa una scenata a Harry?

L'arrivo di Meghan all'interno della Royal Family ha scombussolato il rigido protocollo reale. Il timore che a sua moglie potesse capitare la stessa sorte della madre, Lady Diana, ha spinto Harry a dire addio alla corona, trasferendosi oltreoceano. Da quel momento è stato un susseguirsi di critiche, accuse e polemiche indirizzate proprio alla famiglia reale, incrinando fortemente i rapporti. Le prime indiscrezioni provenienti da Londra lasciano poco spazio ai dubbi: re Carlo vuole anche i duchi di Sussex in occasione della sua incoronazione. Forse resta l'unico invito importante (e di portata internazionale) indirizzato ai due coniugi. E così ecco che da essere una delle coppie più amate di Hollywood si ritrovano sempre più soli.

Non solo l'invito mancato al Met Gala di New York, atteso per l'1 maggio 2023: prima c'è stata l'esclusione dal red carpet in occasione della notte degli Oscar, che avrebbe fatto andare su tutte le furie l'ex attrice. Nel pieno di una crisi di nervi, Meghan avrebbe colpevolizzato il marito. Per la duchessa di Sussex, infatti, sarebbe proprio l'uscita di "Spare" ad aver compromesso la reputazione dei due coniugi, escludendoli dagli eventi più importanti. Dopo aver appreso dell’esclusione al Met Gala, impossibilitata a calcare il red carpet più prestigioso, la Markle si sarebbe lasciata andare a un dura scenata nei confronti del marito.

Tra le righe di "Page Six", che in fatto di gossip e indiscrezioni se ne intende, si legge che proprio l'autobiografia di Harry impedirebbe alla coppia di presenziare all'evento più ambito dallo star system americano. Per il "Mirror", Anna Wintour non sarebbe intenzionata a invitare la coppia dopo la loro perdita di consenso.