Menopausa, ridiamoci su

A conclusione del progetto con Vichy, Donna Moderna ha organizzato uno spettacolo teatrale. Il tema? Quella fase della vita che finalmente non è più un problema. La protagonista? La divertentissima Debora Villa. Il risultato? Neanche da chiedere, strepitoso

Eccoci, siamo tornati a teatro dopo due anni. Se a questo “evento”, ci aggiungi il fatto che siamo nella meravigliosa cornice del TAM Teatro Arcimboldi Milano, ridiamo (e riflettiamo) sul mondo femminile, non può che essere la serata perfetta. Platea e balconate si riempiono veloci di chiacchiere, il pubblico arriva dopo i controlli di rito e un video sul palco proietta le immagini di donne over 45, testimonial di Neovadiol, la crema di Vichy, che dicono sorridenti «di aver finalmente imparato a mettersi al primo posto». Il segreto di questo miracolo? La menopausa. Già, siamo qui per Sogno di una notte di mezza età, lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Debora Villa, ultima tappa di “Chiedo per me”, un progetto lanciato a giugno 2021 dal marchio beauty, Donna Moderna e Mypersonaltrainer proprio per parlare di questa fase della vita.

In fondo, ci dicono i dati, oggi nel mondo una donna su 3 è in menopausa. L’argomento, insomma, è caldo. E caldi sono gli applausi che accolgono Debora Villa, che entra ballando un famoso pezzo disco e va subito al punto. «Ma che bello avere 50 anni» ripete. «Non tornerei mai indietro: da ragazza mi guardavo allo specchio e mi trovavo brutta. Ora senza occhiali non vedo più nulla e sono felice come non mai...». Il pubblico, soprattutto la parte rosa, annuisce e parecchie commentano questa “liberazione”.

1 di 5 -

Il team Vichy. Da sinistra, Valentina Bonacina, marketing manager, Stefania Fabiano, direttore generale della divisione Cosmetique Active Italia, Laura Albini, direttore marca Vichy, Eleonora Cossutta, brand business leader Vichy. 2 di 5 -

Da sinistra: Emanuela Frascà, marketing manager donnamoderna.com, Martina Luchena, Eleonora Cossutta, brand business leader Vichy, Daniela Cerrato, brand manager mass market Mondadori Media, Valentina Bonacina marketing manager Vichy, Guendalina Coda Nunziante Marketing Vichy. 3 di 5 -

Martina Luchena con il compagno Maurizio Bonori. 4 di 5 - Debora Villa con le giornaliste di Donna Moderna, da sinistra Marta Bonini, Marina D'Incerti e Barbara Rachetti 5 di 5 -

L’accoglienza “fiorita” di Vichy nel foyer del teatro degli Arcimboldi, a Milano.

Ma non c’è tempo perché le gag della comica milanese si susseguono senza sosta. Racconta della donna over 40 che è newtoniana, visto che la forza di gravità spinge tutto il corpo verso il basso, poi fotografa con un’ironia unica le differenze tra lui e lei e arriva all’esilarante ritratto della Milf, ovvero la mamma di mezza età in preda allo tsunami degli ormoni. Abbiamo tutte le lacrime agli occhi e ci prepariamo al gran finale, dedicato al sesso e alla visita dal ginecologo. Ecco, sul lettino del medico, Debora Villa (e noi con lei) diciamo addio a timidezze e paure del passato perché ormai conosciamo il nostro corpo e ora siamo anche libere dagli anticoncezionali e dall’ansia da prestazione. Sul palco cala il sipario. Invece tra le donne presenti si respira più consapevolezza. Perché la menopausa può trasformarsi davvero in un’opportunità, in un momento per sentirsi più autentiche. Con tanta ironia e i prodotti beauty giusti...

Il progetto di Vichy con Donna Moderna e Mypersonaltrainer

Lo spettacolo a teatro è stato il gran finale dell’iniziativa ideata da Vichy, Donna Moderna e Mypersonaltrainer per lanciare un nuovo modo di vivere la menopausa, che oggi non è più un problema ma una nuova fase della vita.

● Il primo step? Chiedo per me, una web serie realizzata con la nostra Debora Villa. L’attrice ha intervistato una ginecologa, una nutrizionista e una dermatologa, che hanno risposto alle domande che tutte ci facciamo su questo periodo. Se vuoi vederla, clicca su chiedoperme. donnamoderna.com.

● Poi è stata la volta della live sul profilo Facebook di Donna Moderna. Anche qui Debora Villa e una nostra giornalista hanno coinvolto le specialiste in un botta e risposta partendo dalle domande delle utenti.

● Infine, 50 lettrici stanno testando Neovadiol Crema Giorno Ridensificante Liftante. E nei prossimi numeri ci sveleranno se è il prodotto must have per questa fase della vita.