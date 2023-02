Monica Bellucci, love story con Tim Burton: scoop di “Paris Match”

È nato l'amore fra Monica Bellucci e il regista di "Edward mani di forbice". La coppia si frequenterebbe in segreto da quattro mesi

Monica Bellucci e Tim Burton insieme: lo scoop sulla presunta love story di due "giganti" del cinema sta facendo il giro del mondo. L'attrice di "Malèna", 58 anni, e il regista americano 64enne - autore di film come "The Nightmare Before Christmase" e "Alice in Wonderland" - sarebbero una coppia. Lo rivela la rivista francese "Paris Match".

La scintilla fra la Bellucci e Burton

I due si sarebbero conosciuti nel corso del Lumière Film Festival di Lione, svoltosi nell'ottobre del 2022. La scintilla sarebbe scoccata proprio durante quelle giornate di cinema. La Bellucci e Burton erano entrambi ospiti d'eccezione dell'evento. Nel corso della rassegna, il regista di "Edward mani di forbice" ha anche ricevuto il 14° Prix Lumière, proprio dalle mani di Monica. Quando gli è stato consegnato il premio, il visionario cineasta ha detto: "In tutta la mia vita, non ho mai provato così tanto amore come stasera. Benvenuti al miglior funerale che abbia mai avuto!". In un momento non meglio specificato del festival, la star italiana e il regista avrebbero avuto modo di incontrarsi e di conoscersi meglio. La loro storia d'amore sarebbe nata e proseguita nella massima discrezione, com'è nello stile di entrambi.

L'incontro a Cannes sedici anni fa

Burton e la Bellucci si erano incontrati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006. Soltanto sedici anni dopo, dietro le quinte di un altro festival, fra i due sarebbe nato l'idillio. Tanto che Paris Match titola in copertina "Un fantastico colpo di fulmine". La coppia è stata paparazzata a braccetto per le strade di Parigi, città in cui la star di Città di Castello vive da molti anni.

Bellucci e Burton, le relazioni precedenti

L'attrice italiana era single dal 2019, quando aveva rotto con l'artista francese Nicolas Lefebvre. Dal 2009 al 2013 è stata sposata con l'attore francese Vincent Cassel da cui ha avuto le due figlie, Deva del 2004 e Léonie del 2010. Tim Burton, invece, ha interrotto nel 2014 la lunga relazione - nata nel 2001 sul set de "Il pianeta delle scimmie" - con l'attrice Helena Bonham Carter, protagonista di molti suoi film e madre dei loro due figli, Billy Ray nato nel 2003 e Nell del 2007.