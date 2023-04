Morto a 25 anni Moonbin, star del pop coreano

I l giovane membro della boyband sudcoreana Astro trovato morto nel suo appartamento a Seoul. Sul caso indaga la polizia

Moonbin, star venticinquenne del K-pop, è stato trovato morto nel suo appartamento nel lussuoso quartiere di Gangman, a Seoul. Il giovane membro della boyband sudcoreana Astro sarebbe stato trovato dal suo manager, recatosi a casa sua perché non rispondeva al telefono. La polizia sta indagando sul caso.

Morte Moonbin, la notizia confermata dalla sua agenzia

L'agenzia di Moonbin, Fantagio, ha lanciato un post via twitter che ne conferma il decesso: "Moonbin ha lasciato improvvisamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel cielo", aggiungendo che molti artisti lo stanno piangendo con "profonda tristezza e shock".

Fantagio ha comunicato inoltre che il funerale della star del K-pop si terrà "nel modo più discreto possibile". La partecipazione sarà per lo più limitata a familiari, amici intimi e colleghi, seguendo la volontà dei parenti. "Vi chiediamo caldamente di astenervi da notizie speculative e malevole", è la richiesta conclusiva dell'etichetta, facendo le condoglianze alla famiglia.

Il debutto con la boyband Astro

Moonbin ha debuttato nel 2016 con la boyband di sei membri Astro, lanciata poco dopo che i cantanti sono apparsi in un reality show televisivo. Il gruppo ha trovato rapidamente successo in Corea del Sud e in Giappone ed è stato inserito nella top 10 dei nuovi gruppi K-pop di Billboard. La rivista li ha elogiati per il loro "suono brillante e synthpop che ha conquistato gli amanti del K-pop di tutto il mondo".

Il duo Moonbin & Sanha

Moonbin era solito esibirsi anche come membro del duo Moonbin & Sanha, composto insieme al collega degli Astro Yoon San-ha. Mercoledì il promotore di eventi indonesiano Lumina Entertainment ha annunciato la cancellazione della performance del duo a Jakarta a causa di "circostanze impreviste al di fuori del nostro controllo".