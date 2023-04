Murdoch divorziò da Jerry via mail: “Ho molto da fare”

U na mail per comunicare alla moglie la fine del loro matrimonio. Svelate le parole impiegate dal magnate 92enne per l'addio a Jerry Hall

Poche parole scritte via mail per mettere fine al suo quarto matrimonio, quello con Jerry Hall. Secondo quanto riporta il Guardian, nel giugno 2022 Rupert Murdoch inviò un messaggio alla consorte scrivendole: "Jerry, purtroppo ho deciso di porre fine al nostro matrimonio. Abbiamo sicuramente passato dei bei momenti, ma ho molto da fare… Il mio avvocato di New York contatterà immediatamente il tuo".

Il testo, decisamente secco e assai poco delicato, sarebbe arrivato alla Hall (già moglie di Mick Jagger) mentre la donna aspettava di incontrare il 92enne magnate nella loro villa nell'Oxfordshire.

E' Gabriel Sherman, giornalista che ha passato decenni a scrivere di Murdoch, ad aver preso visione di copia dell'e-mail, svelandone il contenuto in un articolo per Vanity Fair.

Gerry Hall "devastata, arrabbiata e umiliata"

Rupert Murdoch e Jerry Hall, che hanno ufficialmente divorziato pochi mesi dopo quella mail, hanno pubblicamente dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti. Gli amici di lei, citati nell'articolo, avrebbero tuttavia affermato che la 66enne sarebbe stata "devastata, arrabbiata e umiliata" per il trattamento ricevuto. Soprattutto dopo che nell'ultimo periodo si era presa cura dello stato di salute di Murdoch (il riferimento è alle lesioni alla schiena riportate dal magnate dopo una caduta nel 2018) ed era stata in isolamento con lui durante il covid.

Murdoch-Hall, nessun segnale di rottura

Secondo quanto riportato nell'articolo a firma di Gabriel Sherman, Jerry Hall avrebbe affermato di non presagire la fine del rapporto con Murdoch. Al di fuori di piccoli disaccordi su questioni politiche "Rupert e io non abbiamo mai litigato", avrebbe affermato.

L'intervento di Mick Jagger

Jerry Hall confessò agli amici che le era stato chiesto di lasciare la tenuta della coppia a Bel Air entro 30 giorni. E di mostrare le ricevute d'acquisto degli oggetti di sua proprietà prima di portarseli via.

Stabilitasi nella villa dell'Oxfordshire, lasciatale in base alle carte del divorzio, Hall avrebbe inoltre scoperto che le telecamere di sorveglianza stavano ancora inviando filmati al quartier generale della Fox, di proprietà di Murdoch. Sarebbe intervenuto a questo punto l'ex marito Mick Jagger, padre dei suoi quattro figli, mandando il suo consulente per la sicurezza a disconnettere tutti i dispositivi.

Verso il quinto "sì"… poi il colpo di scena

Ad appena sette mesi dall'accordo di divorzio con Jerry Hall, Rupert Murdoch ha annunciato il fidanzamento e le future nozze con Ann Lesley Smith.

Ex conduttrice radiofonica di 25 anni più giovane di lui, Smith era stata precedentemente sposata con il musicista country-western Chester Smith, morto nel 2008 all'età di 78 anni.

A marzo il magnate aveva confidato ai media di non vedere l'ora di trascorrere insieme alla nuova compagna "la seconda metà della nostra vita". Ma ad appena due settimane dalla lieta novella il colpo di scena: fidanzamento annullato. Secondo i rumors Murdoch non se la sarebbe sentita di far fronte al credo evangelico della Smith.