Panorama festeggia i 60 anni

P anorama festeggia 60 anni e celebra l’anniversario con un numero speciale di Panorama Collezione e con l’inaugurazione di una mostra presso il Teatro Manzoni di Milano, dal 20 al 28 dicembre

Panorama, il newsmagazine diretto da Maurizio Belpietro e parte del Gruppo editoriale S.E.I SpA, compie 60 anni e celebra l’anniversario con un la pubblicazione di un numero speciale di Panorama Collezione e una mostra fotografica intitolata Panorama è… .

Il progetto Panorama 60 anni, non è solo uno speciale ma un’iniziativa a cui il direttore Belpietro ha voluto dare forma in questi sei mesi attraverso un percorso editoriale caratterizzato da diversi touch point.

A partire da giugno e fino a novembre, infatti, sul settimanale Panorama sono stati realizzati sei speciali in formato downup, ciascuno dedicato ad una decade, con i quali sono state ripercorse le tappe e gli avvenimenti che hanno cambiato la storia dell’Italia e del mondo. A dicembre, invece, questo racconto sulle sei decadi prende forma con la quarta edizione degli speciali di Panorama Collezione e con l’inaugurazione della mostra fotografica Panorama è… curata da Nicolas Ballario. Una vera retrospettiva dedicata al racconto di questi sei decenni attraverso le copertine più importanti e significative di Panorama e un omaggio agli edicolanti, anello fondamentale della catena editoriale raccontato attraverso le immagini di reportage realizzate da Fabrizio Spucches.

Panorama Collezione 60 anni

«Con questo progetto, abbiamo voluto celebrare uno dei giornali più longevi e più importanti della storia dell’editoria sia italiana che internazionale. In questa retrospettiva giornalistica delle sei puntate di Panorama 60 anni si è parlato dei grandi eventi che hanno sconvolto il mondo, degli uomini che hanno scritto la storia, delle letture che ne hanno fatto le grandi firme del mondo della letteratura e che hanno scritto per il nostro giornale, dei fenomeni che hanno posto le basi per il futuro. Un racconto che si conclude con la pubblicazione di un numero speciale di Panorama Collezione 60 anni, dove lo spunto di riflessione però, parte dal presente per arrivare al passato cercando di ricostruire a ritroso la genesi dei grandi temi del nostro tempo. Da qui è nata anche l’idea di realizzare una mostra fotografica per raccontare la storia di questo giornale e dar voce a chi ogni giorno permette ai nostri giornali di arrivare nelle case delle persone» afferma Maurizio Belpietro, editore e direttore responsabile di Panorama dal 2018.

Il direttore di Panorama Maurizio Belpietro con, a partire da sinistra: Gianluigi Nuzzi, Francesco Cereda e Giorgio Restelli

A questo viaggio nel tempo hanno preso parte con i loro racconti anche sei partner, tra aziende e istituzioni che, partendo da un articolo pubblicato su Panorama negli anni passati, hanno ripercorso le tappe più significative della loro storia attraverso le interviste ai loro amministratori delegati che hanno condiviso, ciascuno per il proprio settore, visioni, previsioni e aspettative per i prossimi anni su temi come lo sport, l’agroalimentare, l’alta velocità e l’energia.

Stiamo parlando di Coni, Ferrovie dello Stato Italiane, Enel, BF SpA.

A conclusione di questo percorso, il 19 dicembre un evento esclusivo presso il Teatro Manzoni di Milano inaugurerà la mostra Panorama è… che sarà aperta al pubblico dal 20 al 28 dicembre.

60 anni d'Italia e del Mondo scanditi da alcune parole chiave: coraggio, sesso, sfida, rabbia, potere, innovazione, disciplina, trasgressione, gusto, spiritualità, tradizione. Panorama è ognuna di queste cose: parole che sono l'attitudine di un'avventura editoriale, attraverso la quale raccontare gli ultimi decenni.

In questa occasione si è voluto dare un volto anche a una figura essenziale della catena editoriale: quella dell’edicolante. Attraverso l'occhio irriverente e surreale del fotografo Fabrizio Spucches, Panorama immortala gli edicolanti di Milano che resistono, coloro i quali permettono al nostro magazine e a ogni altro giornale di arrivare nelle case delle persone. Silenziosi combattenti contemporanei che, senza retorica, sono una parte fondamentale della salvaguardia dell'informazione.