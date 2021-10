Per tutta la vita: il nuovo film con Ambra Angiolini e Fabio Volo

L a bizzarra commedia coinvolge quattro coppie e un giudice che dichiara nullo il loro matrimonio dopo la scoperta che quello che li ha sposati non era un vero prete. Il cast è strepitoso ma il secondo "sì" non è così scontato

«La seconda volta non sarà mai come la prima». Secco. Lapidario. Questo il messaggio che vale tanto quanto un'intera sinossi, nel trailer della pellicola "Per tutta la vita", il film che racconta la bizzarra vicenda che vivono quattro coppie: un giudice dichiara nullo il loro matrimonio dopo aver scoperto che il prete che li ha sposati non era affatto un vero prete ma un impostore. Ma se per qualcuno è semplice e scontato rinnovare i voti matrimoniali, per qualcun altro, invece, il secondo "sì" riporta a galla vecchie e mai sopite tensioni, fa riaffiorare dubbi e perplessità ma anche le gioie tipiche di ogni nuovo inizio.

Pensate se capitasse a voi di scoprire di non essere mai stati sposati: rifareste la stessa scelta della prima volta? O ne approfittereste per tagliare la corda e vivere la vita da sogno che tanto agognate? Ma soprattutto, rivivreste con la stessa passione il fatidico giorno in cui vi siete giurati amore eterno "fin che morte non vi separi"? Sono proprio queste le domande che si fanno gli otto protagonisti della commedia di Paolo Costella in uscita il prossimo 11 novembre. E visti i protagonisti scelti dalla produzione (Lotus e Rai Cinema) c'è da scommettere che lo sguardo ironico e sarcastico non mancherà nella narrazione di una vicenda che appare fin da subito intricata e in cui a farla da padrone sono sentimenti ed emozioni.

Il cast, se fossimo in quel di Hollywood, verrebbe definito "stellare". O quasi. Ci sono Ambra Angiolini e Fabio Volo, che nel film sono una coppia, e poi Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Filippo Nigro e Claudia Pandolfi. Senza menzionare il regista: un vero e proprio "specialista" della commedia all'italiana. Insomma un mix decisamente promettente da non perdere. Ecco il trailer!