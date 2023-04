Perché c’è il volto di Elisabetta II sulla spilla indossata dalle reali?

S e sei un’appassionata delle vicende royals, di sicuro c’è un dettaglio che non ti è sfuggito. Hai notato che le reali britanniche indossano una spilla con il ritratto della regina Elisabetta?

Fare parte della famiglia reale, si sa, significa anche seguire un rigido protocollo, fatto di galateo, regole serrate, tradizioni antichissime e innumerevoli altri dettagli. Sai allora per quale motivo le reali britanniche indossano una spilla con il volto della regina Elisabetta?

Spilla con il volto della regina Elisabetta, perché va indossata?

Essere principessa non è per tutti. Lo stile deve essere sempre curato e impeccabile e Kate Middleton lo sa bene. La moglie dell’erede al trono sa scegliere il look giusto per ogni occasione: è casual quando fa visita a una casa di cura del Berkshire e sfoggia abiti sensazionali per eventi come i Bafta o il Commonwealth Day. E curare il proprio guardaroba non è affatto semplice. In mezzo a regole precise e a un gusto raffinato che deve essere sempre esibito, alcuni dettagli legati alla tradizione reale fanno la differenza.

In occasione di banchetti o appuntamenti prestigiosi, le reali britanniche indossano una spilla che mostra il volto della compianta Elisabetta II. Non è un semplice omaggio alla regina, ma il riconoscimento più prestigioso donato da chi siede al trono alle donne della famiglia reale. Si chiama Royal Family Order e Camilla Parker Bowles l’ha appena indossata, sfoggiandola durante la cena di stato in Germania organizzata in occasione della visita di Carlo III. La spilla di diamanti portata da Camilla presenta al vertice una corona Tudor smaltata di rosso e pende da un fiocco giallo. Il riconoscimento non è un'usanza esclusivamente britannica. La stessa consuetudine vige in Norvegia, Svezia, Danimarca, Tonga e Thailandia.

Nel Regno Unito la tradizione è stata istituita durante il regno di re Giorgio IV, in carica dal 1820 al 1830. L’usanza esisteva già prima che sedesse al trono britannico, ma fu lui il primo a voler premiare la fedeltà dei membri femminili della famiglia, a cui al tempo non era consentito appartenere a un ordine cavalleresco. La tradizione è stata portata avanti anche dai suoi successori, interrotta momentaneamente solo da Edoardo VIII, il cui regno non durò neppure un anno (principalmente travolto dalle polemiche per Wallis Simpson). Sarà il fratello, re Giorgio VI, a prendere le redini della corona britannica e a ripristinare la tradizione voluta dai loro antenati.

La scelta di Giorgio VI

Re Giorgio VI, padre della futura regina Elisabetta, affidò a Garrard il design della cornice di diamanti e poi distribuì le spille alle donne della sua famiglia. Lo fece alla vigilia di un’occasione speciale: durante un pranzo organizzato due giorni prima della sua incoronazione, celebrata il 12 maggio 1937.

Per volontà del sovrano stesso, il regalo spettò non solo alla madre e alla moglie, le regine Mary ed Elisabetta. Re Giorgio, infatti, decise di onorare con la prestigiosa spilla anche le sue due figlie, Elisabetta e Margaret, all’epoca di 11 e 6 anni.

L’eredità di Elisabetta II e la spilla con il suo volto

Elisabetta II non potè tralasciare l’esempio del padre e donò la Royal Family Order fin dall’inizio del suo regno. Una delle prime reali a ricevere la spilla per mano della regina più longeva nella storia del Regno Unito fu la regina Madre, a Natale del 1952. Lo stesso dono, nella stessa occasione, spettò a sua nonna, la regina Mary, alla sorella Margaret e a quattro parenti. In 70 anni di regno, sono molte le reali che si sono aggiudicate la stima della sovrana. Si tratta di un “ringraziamento per il servizio reso alla Corona”. Per la consegna, non ci sono annunci ufficiali né la corona organizza cerimonie pubbliche. Solo vedendola appuntata all’abito, si può capire chi ha ricevuto il prestigioso regalo da parte di Elisabetta.

Ottenere la spilla però, non è per tutte. E i tempi non sono gli stessi. Se Lady Diana, infatti, la poté sfoggiare già nel 1981 (subito dopo il matrimonio con Carlo), Camilla dovette aspettare il 2007, cioè due anni dopo le nozze con il futuro re. Sophia, moglie del principe Edoardo, ricevette la spilla circa quattro anni dopo le nozze con il figlio più piccolo della regina.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, Kate Middleton ha dovuto pazientare parecchio prima di poter sfoggiare la spilla tanto ambita. Nelle occasioni più prestigiose, infatti, per molto tempo è stata la sola a non indossare fiocco ed effige. Nel 2017, per la prima volta, lo ha potuto sfoggiare nel corso del ricevimento diplomatico di fine anno. E proprio la sua spilla segna il passaggio tra passato e presente: da quel momento il ritratto della regina non viene più disegnato sull’avorio, bensì sul vetro. Sulla questione era intervenuto persino il principe William, che ereditando dal padre l’interesse per l’ambiente è da tempo impegnato in campagne a difesa degli elefanti.

Cimelio mancato per Meghan Markle (e non solo)

Che la spilla (e i suoi diamanti) siano un regalo molto speciale all’interno della Royal Family è ormai certo. Dopo Kate, sarebbe potuto essere il turno di Meghan Markle, la chiacchieratissima moglie del principe Harry. Tuttavia, con la Megxit e le successive polemiche (con tanto di scandali e accuse indirizzate proprio alla Royal Family), era normale che alla Markle non spettasse più alcun privilegio, spilla compresa. Ma c’è qualcuno a cui è andata peggio… Si tratta di Sarah Ferguson, duchessa di York, moglie del principe Andrea dal 1986 al 1992 quando fu ufficializzata la separazione. Nonostante siano stati avvistati insieme anche in tempi non sospetti, la duchessa pare non sia stata considerata meritevole dell’onorificenza.

E poi c'è chi ha potuto sfoggiare contemporaneamente più spille. La regina Elisabetta ne era la prova. La sovrana, infatti, vantava sia quella del nonno sia quella del padre. Invece la principessa Alexandra, cugina di primo grado della regina, è l’ultima reale in vita a detenere anche la spilla raffigurante il volto di Giorgio VI.

La spilla di Carlo III

Re Carlo III, in attesa della cerimonia di incoronazione, è già impegnato nei suoi numerosi impegni istituzionali, sia in patria sia fuori. Ha già raggiunto la Germania e proprio il suo viaggio nel cuore dell’Europa ha svelato un dettaglio non indifferente. La moglie Camilla, infatti, ha sfoggiato solo la spilla con il ritratto della suocera e non quella con il volto di Carlo. Per il momento, evidentemente, la nuova regina consorte possiede solo il Royal Family Order su fiocco giallo donatele da Elisabetta II.

Il nuovo monarca britannico non avrebbe ancora distribuito le sue spille. Quindi, per il momento, il colore del fiocco resta un mistero. Anche il design e il ritratto voluti dal re restano per ora sconosciti. Di sicuro il vetro continuerà a essere preferito rispetto all'avorio e, in nome della sostenibilità di cui si fa difensore, Carlo III potrebbe riciclare i diamanti e le pietre preziose rimaste inutilizzate a palazzo.