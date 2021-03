Il principe William è l’uomo calvo più sexy del mondo

I l principe William è stato incoronato il «calvo più sexy del mondo». Lo rivela una ricerca britannica. Ma i social non ci stanno e si scatenano tra battute polemiche e meme

La Royal Family è ancora sotto i riflettori. Questa volta per un'incoronazione inaspettata. Il principe William si è infatti appena meritato una corona. Quella di «calvo più sexy del mondo». State sorridendo vero? Ma lo studio è serissimo: è stato commissionato dalla compagnia britannica Longevita, specializzata in cosmetica, che ha appurato come, l'erede al trono, nelle ricerche effettuate su Google riguardo a uomini «calvi e sexy», sia stato cliccato ben 17, 6 milioni di volte. Più di Pitbull, Michael Jordan, Floyd Mayweather, John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson e Vin Diesel.

Dallo studio è emerso che la calvizie non è un problema in termini di fascino, anzi il cranio nudo, in alcuni casi, potrebbe perfino accrescere il sex appeal. Per anni il testimonial per eccellenza è stato The Rock ma, a quanto pare, le cose sono cambiate. I social (e le stesse star) però non ci stanno e insorgono in quella che nelle ultime ore è diventata una vera e propria (divertente) campagna contro la "rivincita" del primogenito di Carlo e Diana. «Per tutti i toast alla cannella, com’è potuta accadere una cosa simile mentre è ancora vivo Larry David?», ha scritto scherzosamente Dwayne Johnson riferendosi all’attore della serie Curb Your Enthusiasm e del film di Woody Allen Basta che funzioni.

Nella classifica dei calvi più sexy, dopo il Principe William, compaiono Mike Tyson (con 8,8 milioni di associazioni) e, al terzo posto, la star di Fast & Furious Jason Statham (7,4 milioni). A proposito, la quota di interpreti della saga F&F è comunque notevole: oltre a Statham, che è sul podio, Dwayne Johnson è finito al nono posto con 2,6 milioni di associazioni, mentre al decimo posto compare anche Vin Diesel (2,3 milioni). Ci sono quindi attori, un cantante (Pitbull) e alcuni atleti (gli ex pugili Mike Tyson e Floyd Mayweather, il campione NBA Michael Jordan), ma il principe, anzi, il re, resta William.

L'argomento "capelli del principe William", del resto, è uno dei preferiti del web forse anche per gli scherzi che i componenti della family tendono a non risparmiarsi. Il principe Harry è (anzi era) famoso per le battute sulla calvizie del fratello (lo ha fatto persino nel suo discorso di "best man" durante il pranzo del matrimonio), e anche Kate durante il viaggio in Australia aveva scherzato consigliando al marito di mettersi in testa una pelliccia di alpaca!

Come dargli torto: tutti ricordiamo il principino biondo dalla capigliatura folta e dagli occhi azzurri. Forse non lo darà a vedere ma, siamo certe, rimpiangerà anche lui il suo morbido ciuffo.

Ecco altri sexy calvi per voi che, a nostro avviso, meritano forse più del principe William! Che ne dite?

calvi sexy Bruce Willis

Mr Die Hard è dagli Anni 90 l'cona del maschio (alpha) pelato. calvi sexy Dwayne Johnson

Conosciuto come “The Rock”, è uno dei wrestler più famosi: ha vinto ben 19 titoli nella sua carriera, di cui 10 mondiali calvi sexy Common

Il cantante è da tre anni tra gli uomini calvi più sexy del mondo calvi sexy Corey Stoll

L’attore è conosciuto al grande pubblico per aver recitato nelle serie tv Law & Order e House of Cards calvi sexy Kelly Slater

Il surfista statunitense è stato nominato undici volte campione del mondo. E ora anche tra i più affascinanti calvi sexy Jason Statham

Fascino e coraggio dal momento che gira in prima persona anche le scene d'azione più pericolose

calvi sexy Woody Harrelson

Gli occhi chiari di Woody spiccano ancora di più da quando è calvo calvi sexy Filippo Nigro

E non dimentichiamoci dell'attore italiano che non ha nulla da invidiare ai divi di Hollywood Getty Images Nicolas Vaporidis

Il nostro Luca Molinari di Notte prima degli esami diventa ogni anno più affascinante...non trovate?