Re Carlo, all’incoronazione anche l’ex marito di Camilla

E se tra gli invitati ci fosse anche il tuo ex? Succede alla regina consorte Camilla, che in occasione dell'incoronazione del 6 maggio rivedrà il suo ex marito Andrew Parker-Bowles. Presenti anche i loro figli e nipoti

Sarà una cerimonia allargata quella che ufficializzerà l'inizio del regno di Carlo III. Ebbene sì, perché all'incoronazione saranno presenti non solo familiari stretti, teste coronate e alcuni dei volti politici più rappresentativi: all'evento è stato invitato anche l'ex marito di Camilla, Andrew Parker-Bowles.

L'ex marito di Camilla Parker-Bowles sarà all'incoronazione

Da amante a regina consorte: a lungo i sudditi britannici, così affezionati a Lady Diana, hanno faticato ad accettare l'arrivo di Camilla Parker-Bowles tra le fila della Royal Family. Bistrattata, a lungo giudicata la terza incomoda nel matrimonio tra Carlo e Diana, considerata quasi una "sfasciafamiglie", duramente criticata persino dal principe Harry: ora Camilla è regina consorte, ma è lontano dalla corona che ha costruito la sua famiglia. Camilla Rosemary Shand, in seguito al primo matrimonio Camilla Parker Bowles, ha due figli e cinque nipoti. Fino alla terza media aveva frequentato le scuole in Inghilterra, poi il trasferimento in Svizzera e, in seguito, il completamento degli studi nella vicina Francia. Appassionata di cavalli, pesca, pittura, giardinaggio e polo. Il fidanzamento con il luogotenente dell'esercito, Andrew Parker-Bowles, è durato un anno: poi il grande passo. Il 4 luglio 1973, quando Andrew aveva 33 anni, Camilla 25 e Carlo - suo futuro marito - uno in meno, i due convolarono a nozze. Ottocento gli invitati e tra loro anche membri della famiglia reale, come la regina madre, le principesse Anna e Margaret.

Forse Camilla lo aveva sempre sperato e ora è tutto vero: dopo il divorzio, lei e Carlo sono usciti allo scoperto (anche se tutti già sapevano, Diana inclusa), si sono sposati e insieme sono pronti a tenere le redini della monarchia britannica. Pare che Camilla non fosse stata ben accolta dalla compianta Elisabetta II, meno ancora dai sudditi, ma nel tempo ha saputo conquistare il suo spazio, rivendicare il suo ruolo e farsi apprezzare dal popolo. Il 6 maggio 2023 sarà ufficialmente regina e tra i duemila invitati all'incoronazione ci sarà anche l'ex marito Andrew.

La famiglia di Camilla alla cerimonia

Sarà una cerimonia ridotta rispetto a quella che nel 1953 aveva dato inizio al regno di Elisabetta II, la sovrana più longeva nella storia del Regno Unito. Ma per l'occasione sarà presente una famiglia allargata. Sì perché oltre ai figli di Camilla, Tom e Laura, ci saranno anche i nipoti. Tom è padre di Lola e Fred, di 15 e 14 anni. La figlia della nuova regina, invece, è mamma della quattordicenne Eliza e dei gemelli Gus e Louis, di un anno in meno. I nipoti di Camilla saranno i suoi paggetti in occasione della cerimonia d'incoronazione, ma a partecipare all'evento sarà anche il nonno, ex marito della regina consorte.

La stampa britannica, infatti, ha reso noto che all'abbazia di Westmister ci sarà anche l'ottantatreenne Andrew Parker-Bowles, invitato dal nuovo sovrano. L'ex marito di Camilla, con la quale è stato sposato per 22 anni, pare abbia da sempre un rapporto sereno con la Royal Family. Dopo il divorzio, nel 1995, Andrew e l'ex moglie hanno continuato a frequentarsi come amici. L'ex luogotenente è anche padrino della nipote del re, Zara Tindall. Non solo: è stato una fiamma della principessa Anna ed è amico dello stesso Carlo. Nell'ottobre 2022, l'ex ufficiale ha persino rappresentato Camilla in un impegno ufficiale. Insomma, che si tratti di un'incoronazione allargata è ormai certo...