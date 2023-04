Re Carlo riprende l’ultimo progetto voluto da Elisabetta II

E ra un progetto green che Elisabetta II aveva a cuore: ora è diventato un omaggio in ricordo dell’amata regina e del suo regno lungo settant'anni. Ad averlo portato a termine, a sette mesi dalla sua scomparsa, sono stati re Carlo e il principe William. Ecco di cosa si tratta

Spetta a Carlo III assumere le redini della monarchia britannica, che anche travolta dagli attacchi provenienti da oltreoceano continua a essere un’istituzione cardine nel Paese. La Royal Family e le intricate vicende di palazzo continuano a intrigare il mondo intero, aggiudicandosi le prime pagine dei tabloid d’oltremanica e non solo. Eppure, in mezzo a voci, pettegolezzi e indiscrezioni, sono tanti gli impegni portati avanti dalla corona. Il nuovo re, pronto per l’incoronazione ufficiale, prende tra le mani l’importante eredità lasciata dalla madre e si impegna a portare a termine i progetti da lei voluti. E così ecco che re Carlo e il figlio William hanno deciso di omaggiare pubblicamente la regina più longeva del Regno Unito, nonché - almeno per il momento - la più amata dai sudditi.

Re Carlo III e William omaggiano la regina Elisabetta

A sette mesi dalla scomparsa di Elisabetta II, re Carlo e l’erede al trono, il principe William, hanno piantato un albero in suo ricordo. La pianta si trova a Sandringham, uno dei luoghi più amati dalla compianta regina Elisabetta.

Il gesto non è solo un omaggio alla sovrana. Così facendo, infatti, William e Carlo hanno messo fine a un progetto all’insegna della sostenibilità e dell’amore per l’ambiente voluto e inaugurato proprio da Elisabetta: la piantumazione di milioni di alberi in tutto il Regno Unito.

In occasione del Giubileo di Platino, nell’ottobre 2021, la regina aveva dato inizio al Queen's Green Canopy, piantando il primo albero insieme al suo erede, il primogenito Carlo.

In Galles pochi mesi dopo, nel marzo 2022, avevano fatto lo stesso William e la moglie Kate Middleton.

Non si sono tirate indietro neppure Camilla Parker Bowles, la principessa Anna e Sophie, moglie del principe Edoardo.

Ora è diventato un progetto commemorativo dedicato proprio all’amata sovrana. In suo onore, infatti, sono stati piantati ben tre milioni di alberi in tutto il Paese.

Le parole del re

Pubblicando sui social della Royal Family le foto che lo ritraggono in compagnia di sua madre e di suo figlio, re Carlo ha commentato quanto fatto insieme.

«È difficile credere che siano passati due anni da quando mia madre e io abbiamo piantato un albero nel Windsor Great Park per segnare l'inizio del The Queen's Green Canopy», ha ricordato il nuovo sovrano. «Mentre la seconda stagione di piantumazione volge al termine, e con essa questa iniziativa di vitale importanza, volevo in particolare esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che in tutto il Regno Unito hanno contribuito a piantare oltre tre milioni di alberi per creare un'eredità duratura nel nome della regina Elisabetta», ha tenuto a sottolineare.

Quindi ha aggiunto: «Questo progetto ha dimostrato come gesti semplici, pratici e positivi possano fare una grande differenza e non riesco a pensare a un tributo più appropriato ai settant'anni di regno di Sua Maestà».