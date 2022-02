Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli insieme in L’ombra del giorno

I l film arriva al cinema dal 24 febbraio e vede protagonisti i due attori che sono una coppia anche nella vita. E promette di far sognare il pubblico

L’attrice di Baby e la star di Tre metri sopra il cielo tornano insieme nel film L'ombra del giorno. La stessa pellicola che, durante le riprese, li ha fatti innamorare. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono infatti i due protagonisti del nuovo lavoro in costume di Giuseppe Piccioni, in uscita nelle sale il prossimo 24 febbraio.

La trama (no spoiler)

Ambientato ad Ascoli Piceno verso la fine degli anni Trenta, L'ombra del giorno racconta la storia di Luciano, simpatizzante del movimento fascista come la stragrande maggioranza degli italiani di quel tempo. Luciano è proprietario di un ristorante ed è anche convinto di poter vivere secondo le regole che si è dato, in una sorta di isolamento dal mondo esterno. Ma sulla vetrina che dà sull’antica piazza, insieme ai segnali preoccupanti di qualcosa che sta per accadere nel mondo, compare una ragazza che porta con sé un segreto. Si chiama Anna e riesce a farsi assumere. Da allora per Luciano la vita non sarà più la stessa e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare, c’è anche quello più grande di tutti: l’amore.

1 di 10 Ipa 2 di 10 Ipa 3 di 10 Ipa 4 di 10 Ipa 5 di 10 Ipa 6 di 10 Ipa 7 di 10 Ipa 8 di 10 Ipa 9 di 10 Ipa 10 di 10

Dalla finzione alla realtà

Un amore che, come ormai sappiamo da qualche mese, è passato dal set alla realtà: la storia tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio prosegue infatti dalla scorsa estate (quando è stato paparazzato l'ormai famoso e unico bacio), lontano da occhi indiscreti e senza alcun clamore. Certo, quando ha iniziato a circolare la notizia che i due attori de La scuola cattolica fossero una coppia, il gossip è impazzito, soprattutto visto che Scamarcio si era sposato da poco con la manager Angharad Wood (alla quale era legato dal 2017 e che è tornata a Londra), madre di Emily, nata poco meno di due anni fa.

L’attrice era invece fidanzata con Michele Alhaiquee, regista e attore che ha debuttato in Grandi Domani. E poi Medicina Generale, accanto a Nicole Grimaudo e Prima Linea, accanto al suo futuro “rivale” Riccardo Scamarcio.

Una storia quella tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli partita con un’amicizia e trasformatasi in amore tra un ciak e l’altro. Il tutto nel riserbo più assoluto.