Viaggio in Inghilterra in 4 romanzi

Le serie tv dalle atmosfere british - a partire da Downton Abbey fino ad arrivare a Bridgerton - ci affascinano sempre. E adesso il Regno Unito, con le sue tradizioni secolari, gli amori da favola e gli intrighi a corte, conquista anche le librerie. Con 4 romanzi imperdibili.

1. Gli intrighi reali

The Queen è la protagonista nel nuovo libro di Eva Grippa, Elisabetta e le altre (DeAgostini). L’autrice, giornalista di Repubblica e royal watcher per passione, per rivelare chi è davvero la regina che siede sul trono da 69 anni, la racconta attraverso 10 donne che hanno avuto e hanno ancora un ruolo fondamentale nella sua vita, tra conflitti e alleanze. Troviamo, tra le altre, Lady Diana la ribelle, Meghan la duchessa americana, che con Harry ha accusato la famiglia reale di razzismo, e la sua rivale Kate, perfetta nel suo ruolo di nuora e aspirante sovrana.

2. Una storia vera

Elisabetta è al centro anche di La governante della regina (Piemme) dell’inglese Wendy Holden. È la storia vera di Marion Crawford, che aveva 22 anni quando divenne governante delle principesse Elisabetta, futura regina Elisabetta II, e Margaret Windsor. La donna, negli anni ’30, le aiutò ad avvicinarsi alla gente portandole in metropolitana, in autobus, nei grandi magazzini, e rinunciò a sposarsi. Poi parlò della sua esperienza in un memoir e fu messa al bando dalla famiglia reale.

3. Un romantico tè

Il nuovo romanzo di Alessia Gazzola, Un tè a Chaverton House (Garzanti), è la storia di Angelica, che va in Inghilterra in cerca di notizie sul suo bisnonno, arrivato lì come prigioniero durante la Seconda guerra mondiale e impiegato nella tenuta che dà il titolo al libro. Un giallo che si tinge di rosa grazie ad Alessandro, manager di Chaverton House. La protagonista dovrà decidere se seguire la testa o il cuore, o magari entrambi: «Le uniche due rette parallele che possono incontrarsi».

4. Un giallo a corte

Punta tutto sulla regina Elisabetta nell’insolito ruolo d’investigatrice l’inglese S.J. Bennett, con una nuova serie di gialli che inizia con Il nodo Windsor (Mondadori). Al castello di Windsor un giovane pianista russo viene ritrovato cadavere, appeso nella sua camera con la cintura della vestaglia. Gli omicidi alla fine, nell’ambito di un caso dai risvolti internazionali, saranno 3. Elisabetta si rivelerà decisiva per trovare i colpevoli, restando però dietro le quinte.