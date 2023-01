A lzi la mano chi, dal 7 all’11 febbraio, non farà nottata davanti al Festival. Per tifare uno dei 28 artisti in gara. Passare ai raggi X i look delle conduttrici… E le altre 13 buone ragioni che trovi scorrendo la pagina in basso

Guardare o non guardare Sanremo, è questo il dilemma. Tutti gli anni la solita domanda, ma poi alla fine la kermesse sul palco dell'Ariston conquista tutti. Anche chi giura che non si collegherà su Rai 1 dal martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio. Nelle righe che seguono, ti mostriamo tutti i motivi per vedere il Festival di Sanremo 2023 ed essere sempre sul pezzo!

Amadeus fa poker a Sanremo

Non c’è dubbio: lo smoking gli sta a pennello. Ma è anche per la sua simpatia, sempre misurata, e l’indiscutibile bravura che il conduttore ravennate, al suo quarto Sanremo, piace tanto agli italiani. Al punto da essere già stato precettato per il prossimo anno. Raggiungerà così il record di conduzioni consecutive di Mike Bongiorno e Pippo Baudo. C’è da chiedersi cosa si inventerà per superare il successo degli anni scorsi. Lui risponde serafico: «Sono più tranquillo, conosco la macchina del Festival».

È il debutto a Sanremo di Chiara Ferragni

Dei social è l’indiscussa regina, ma come se la caverà in diretta tv? Ci saranno Fedez, Leone e Vittoria ad applaudirla in prima fila? Di certo, ha devoluto l’intero cachet all’associazione D.i.Re. - Donne in rete conto la violenza. Brava! «È una delle cause a cui sono più legata» dice. Oltre a lei, Amadeus ha chiamato alla conduzione di Sanremo altre 3 fuoriclasse: l’attrice Chiara Francini, la giornalista Francesca Fagnani e la pallavolista Paola Egonu.

ma anche di Chiara Francini

di Francesca Fagnani

e di Paola Egonu

Il grande ritorno a Sanremo di Paola e Chiara

Nostalgia degli anni ’90? All’Ariston arrivano le sorelle Iezzi, per la gioia di chi è cresciuto guardando i primi videoclip su Mtv. Nel 1997 hanno vinto Sanremo Giovani con il brano "Amici come prima", ma è dal 2005 che non calcavano questo palco. Vero è che pare avessero rotto – e non solo professionalmente – però dopo anni di distanza si sono riappacificate. Il titolo della loro canzone, Furore, promette scintille. Pronti a ballare?

Gianmaria piace alle ragazze

21 anni, viso angelico e voce profonda, ha vinto Sanremo Giovani dopo un secondo posto a X Factor nel 2021. Canta la paura di perdersi della Generazione Z ed è uno dei pochi che per il testo del suo brano sceglie l’amore ma la ricerca di sé. Con la canzone "Mostro" Gianmaria si gioca la carta del pubblico femminile. Ragazze, siete avvisate!

Gianni Morandi è il più forte

Alla sua età - 78 a dicembre - corre di più e meglio degli altri. In tutti i sensi. Artista, professionista inarrivabile, Gianni Morandi l’anno scorso si è messo in gio prendendosi il podio, quest’anno diventa il padrone di casa come co-conduttore e facendo anche il superospite con gli amici Al Bano e Massimo Ranieri. Ha accettato subito l’invito di Amadeus, perché «il Festival è sia la storia della musica che la storia della tv. Ma è anche il presente.

Levante ha un nuovo look

Dal nero corvino all’arancio ginger. La cantautrice siciliana ha cambiato colore di capelli, è diventata mamma di Alma Futura e un pezzo del nome di sua figlia lo ha messo anche nel suo nuovo album: Opera Futura, in uscita il 17 febbraio, conterrà anche Vivo, la canzone del Festival. «L’ho scritta a un mese dal parto, avevo voglia di riprendere il mio corpo e la mia vita».

Ultimo è tra i favoriti a Sanremo

Dal secondo posto a Sanremo nel 2019 la sua vita è cambiata. Oggi, a 26 anni, è tra i grandi nomi della musica italiana. Stadi pieni, 55 dischi di platino, ha tanta voglia di tornare al Festival per emozionare con un intenso brano per voce e piano. Canta Alba, che fa da title track al suo prossimo disco in uscita il 17 febbraio, in attesa dei già annunciati concerti a luglio.

Colapesce Dimartino divertono

I due amici siciliani sono stati la rivelazione del 2021 con Musica Leggerissima, canzone volata anche in Spagna grazie ad Ana Mena. Hanno flirtato con Ornella Vanoni qualche mese dopo nella canzone Toy Boy (altra hit), e dal 20 al 22 febbraio saranno al cinema per la prima volta come autori e attori in La primavera della mia vita. A Sanremo portano Splash: «Parla delle aspettative che l’uomo a volte si crea» dicono. Sentiremo quali.

Tananai sorprenderà ancora a Sanremo

Nel 2022, con Sesso occasionale, è arrivato ultimo ma poi, grazie alla sua personalità e all’originalità delle canzoni, si è preso un sacco di rivincite. Palazzetti sold out, brani in testa alle classifiche. «L’ultimo anno è stato confuso, bellissimo e sorprendente». All’Ariston porta Tango, dove mostra il suo lato più romantico, anche se «non mi aspettavo tutto questo».

Leo Gassman ci riprova

Marco Mengoni torna a Sanremo

Torna in gara dopo 10 anni, quando aveva vinto il Festival con L’Essenziale, e dopo aver fatto il super ospite in più di una occasione. È l’artista più ascoltato in radio nel 2022 e partecipa per emozionare (secondo molti per vincere) con Due vite, una canzone intima che parla di rapporti, a partire da quello con se stessi.

Tutti parlano di Anna Oxa

Il Festival non è ancora iniziato ma lei è già sotto i riflettori, tra interviste negate e dichiarazioni sui social. Torna in gara dopo 12 anni, con l’intenzione di non passare inosservata. Come si vestirà? Cosa farà? È una artista abituata a sorprendere a ogni apparizione (e dichiarazione). E nel suo brano Sali (canto dell’anima) se la prende contro le «bocche piene di falsità che nutre il mondo».

Mahmood e Blanco sono super ospiti a Sanremo

I vincitori dell’anno scorso, dopo aver cantato di nuovo insieme all’Eurovision Song Contest, sono tornati a occuparsi delle rispettive carriere: dai concerti sold out di Blanco al docufilm su Prime Video di Mahmood. Sarà quindi bellissimo rivederli insieme coi loro look sorprendenti sul palco dell’Ariston: nella prima serata del Festival canteranno di nuovo Brividi, il brano più ascoltato del 2022.