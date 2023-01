Sanremo 2023: regolamento, date e cantanti in gara

D al 7 all’11 febbraio si terrà la 73esima edizione del Festival di Sanremo: chi sono i cantanti in gara e qual è il regolamento?

Torna l’evento musicale e televisivo più seguito dell'anno. A febbraio si riaccendono i riflettori del teatro Ariston sul Festival di Sanremo, giunto alla 73esima edizione. Per la quarta volta consecutiva, a condurre la kermesse c’è Amadeus, capace nelle edizioni precedenti di creare uno straordinario mix tra classico e nuovo pop. Ma chi sono i cantanti in gara, quali ospiti bisogna aspettarsi e qual è il regolamento di Sanremo 2023?

Sanremo 2023, svelato il regolamento: ecco come si vota

Dopo aver ascoltato le 28 canzoni in gara, a chi spetta votare? I brani dei campioni vengono giudicati dal pubblico a casa attraverso il televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web (150 rappresentanti dei media accreditati al Festival) e dalla giuria demoscopica (300 componenti).

Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web, che si divide in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Le votazioni cambiano nella terza serata, quando a esprimere le proprie preferenze sarà per il 50% il televoto e per l’altro 50% la giuria demoscopica. Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidata al televoto, il 33% alla giuria sala stampa tv, radio e web, e il 33% alla giuria demoscopica.

La quarta serata, inoltre, sarà quella dedicata alle cover. Per l’occasione gli artisti potranno scegliere una canzone che spazia dall’1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1999, reinterpretandola insieme a un ospite a propria scelta e approvato dalla Direzione Artistica. L’interpretazione più votata riceverà un premio speciale.

Sabato 11 febbraio la finale: per la quinta e ultima serata i cantanti saranno giudicati solo dal televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Infine, per decretare il vincitore del Festival, si aprirà una nuova votazione tra i 3 finalisti. A esprimere per l’ultima volta la propria preferenza saranno il televoto, la giuria sala stampa, tv, radio, web e la giuria demoscopica.

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio sul palco del teatro Ariston si esibiranno 28 artisti, 6 dei quali selezionati da Sanremo Giovani. Ecco chi sono i cantanti in gara alla 73esima edizione del Festival e quali brani presenteranno al pubblico:

Giorgia - "Parole dette male"

Articolo 31 - "Un bel viaggio"

Elodie - "Due"

Colapesce Dimartino - "Splash"

Ariete - "Mare di guai"

Modà - "Lasciami"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Mr. Rain - "Supereroi"

Marco Mengoni - "Due vite"

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Lazza - "Cenere"

Tananai - "Tango"

Paola & Chiara - "Furore"

LDA - "Se poi domani"

Madame - "Il bene nel male"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Rosa Chemical - "Made in Italy"

Coma_Cose - "L'addio"

Levante - "Vivo"

Ultimo - "Alba"

Shari - "Egoista"

Gianmaria - "Mostro"

Colla Zio - "Non mi va"

Sethu - "Cause perse"

Will - "Stupido"

Olly - "Polvere"

I vincitori di Sanremo Giovani

Erano stati annunciati 25 cantanti in gara, di cui tre selezionati da Sanremo Giovani. Ma Amadeus – e la Rai – hanno deciso di fare uno strappo alla regola. Ed ecco che il regolamento è stato cambiato in extremis con sei giovani cantanti ad accedere alla 73esima edizione della kermesse sanremese. "Ascoltando le canzoni era impossibile sceglierne solo tre, avremmo fatto un grande errore. Quando ho parlato con gli autori sono stati tutti favorevoli a cambiare il regolamento, hanno capito che c'è un materiale notevole", aveva detto Amadeus alla vigilia di Sanremo Giovani.

Ecco i sei artisti selezionati sa Sanremo giovani in gara tra i big:

Shari;

Gianmaria;

Colla Zio;

Sethu;

Will;

Olly.

Amadeus e non solo: ecco chi salirà sul palco dell’Ariston

Accanto ad Amadeus ci sarà Gianni Morandi che l'anno scorso aveva partecipato classificandosi al terzo posto con un brano scritto per lui da Jovanotti, “Apri tutte le porte”.

L’intramontabile artista di Monghidoro non invecchia mai ed è tornato alla ribalta. Ha fatto dei social la sua seconda casa, sempre affiancato dalla sua amata Anna, e con la sua musica continua a unire tutte le generazioni. Morandi oggi si distacca dall’animo di eterno ragazzo e dimostra di sapersi sempre reinventare (con successo). Lo ha fatto quando sembrava musicalmente finto, caduto nell’ombra, e ora lo fa tornando sul palco dell’Ariston con una veste inedita. Lui è antico e moderno insieme, fa gaffe, crea engagement, non smette di piacere e soprattutto continua a cantare a squarciagola.

Nella serata di martedì 7 febbraio e poi nel corso dell’attesissima finale, ci sarà Chiara Ferragni. La celebre imprenditrice digitale dimostra il suo talento camaleontico, cimentandosi in un ruolo che le è completamente nuovo. I fan sono in trepidante attesa di vederla, elegantissima, sul palco dell’Ariston e c’è chi inizia a tremare per un suo possibile, pungente, monologo.

Amadeus l’ha già annunciata: ad affiancarlo, non si sa ancora per quale serata, ci sarà anche la giornalista Francesca Fagnani, ma le sorprese non sono ancora finite.

Gli ospiti di Sanremo 2023

Resta qualche dubbio sugli ospiti. I fan sperano di rivedere Fiorello, l’eterno mattatore che sul palco dell’Ariston ha portato la sua simpatia senza tempo e fatto divertire proprio tutti. "Ci sarà con le sue incursioni da “Viva Radio2!”. E io farò di tutto per essere con lui, come cercherò di essere presente su tutto, su tutte le radio. In quella settimana so che devo essere presente dappertutto», ha fatto sapere Amadeus.

Scordatevi, invece, artiste come Britney Spears e Lady Gaga. Per questa nuova edizione, assenti anche co-conduttrici internazionali. Il padrone di casa non ha dubbi: "Ci saranno alcuni ospiti stranieri, ma come ho sempre detto i miei super ospiti sono i cantanti in gara. Gli ospiti italiani saranno alcuni over 70 che appartengono alla storia della musica e che Sanremo deve omaggiare. Li voglio abbracciare e non ricordare: sono un patrimonio presente e li voglio portare sul palco».

Torna la nave di Costa Crociere ormeggiata a Sanremo e, sul suo palco galleggiante, si esibirà Salmo, rapper talentuoso e provocatore che è già pronto a far scatenare i suoi fan.