4 serie da guardare ad agosto

L e serie tv più belle scelte dalla redazione da guardare ad agosto

In estate c'è più tempo, i ritmi sono rallentati, alla sera non si andrebbe mai a dormire. Ecco allora che viene voglia di guardare una bella serie tv perché poi si ha il tempo di farsi prendere dalle emozioni e dagli intrecci e quindi di seguire tutte le puntate. Storie avvincenti, ispirate alla realtà e alla storia con S maiuscola o fantasy. Non c'è che l'imbarazzo della scelta!

Irma Vep (su Sky e Now)

Una star americana arriva a Parigi per girare il remake del classico del muto Le vampires. Ha accettato di lavorare con un regista stravagante perché delusa dalla sua carriera e per la rottura col fidanzato. Il regista di questa miniserie in 8 puntate è Olivier Assayas, che già nel 1996 aveva girato un altro Irma Vep. L’attrice protagonista è Alicia Vikander. Qui si parla di cinema, identità e finzione. E di una star che un po’ alla volta si identifica con la vampira del vecchio film. Vertiginoso.

She-Hulk: Attorney at Law (su Disney +)

Jennifer Walters (Tatiana Maslany) è un’avvocata 30enne e single che cerca di sbrigarsela fra cause e contrattempi giornalieri. Tutto normale? No, perché in realtà Jennifer fa parte della famiglia degli Hulk. Sì, quando si arrabbia diventa verde e nessuno più la ferma. Ci sono però anche dei vantaggi: riesce a tenere lontani i guastafeste e ha un fisico che fa invidia. Da guardare per divertirsi. Dal 17 agosto.

Paper girls (su primevideo)

Erin, Mac, Tiffany e KJ sono 4 ragazzine che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si trovano catapultate in una storia più grande di loro. Viaggiano nel tempo, affrontano nemici che arrivano dal cielo, si ritrovano davanti alle loro sé 26 anni dopo. Se pensate che sia una serie teen vi ricrederete. Tra colpi di scena, riflessioni sulla vita, un pizzico di horror fantasy, vi affasciner

The girl from Plainville (su Starzplay)

È ispirato a una storia vera: quella di Michelle Carter, 18enne americana condannata nel 2017 per omicidio colposo per aver incoraggiato il suicidio dell’allora fidanzato, Conrad Roy. Una storia drammatica, complicata, che ha scioccato gli Usa. Lui era depresso, lei voleva essere la sua Giulietta ma si è spinta troppo in là (anche lei pare fosse mentalmente instabile). Da seguire col fiato sospeso.