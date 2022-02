L a padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, accompagna sempre la straordinaria capacità di emozionarsi ed emozionare che conquista i telespettatori a uno stile sobrio, chic e impeccabile

Silvia Toffanin è la donna del momento. Non solo la conduzione dello storico programma del fine settimana di Canale 5, Verissimo, dove ormai la padrona di casa si giostra perfettamente tra lacrime e risate, ma anche il bancone di Striscia la Notizia che conduce insieme al mattatore di sempre Ezio Greggio, ed infine uno spazio tutto suo durante lo show Michelle Impossible, condotto da Michelle Hunziker per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera tra colleghi e amici.

La toccante intervista

Silvia Toffanin, nel one-woman-show serale, ha intervistato mamma Ineke riuscendo a stento a trattenere le lacrime durante il toccante racconto degli anni più difficili della bionda svizzera: la vicenda della setta nella quale era "caduta" la showgirl per cinque lunghi anni e che per la signora Ineke è stata terrificante «Una violenza per la quale non ho sofferto solo io», ha detto raccontando il momento esatto in cui la figlia ha chiuso il rapporto con la madre. «Erano le dieci della mattina e mi disse, "Mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c'è più spazio per te, devo andare avanti da sola". E poi ha messo giù il telefono». A fermare la donna che aveva soggiogato Michelle per tanto tempo ci ha poi pensato Eros Ramazzotti.

Le due donne oggi sono più unite che mai ma a quei ricordi tanto dolorosi non si sfugge e per Silvia Toffanin, da sempre sensibile a questi argomenti, è stato difficile trattenere le lacrime e le emozioni. La Toffanin proviene da una famiglia semplice e umile: «I miei genitori lavoravano (la mamma bidella e il papà operaio, ndr) e si usciva solo il sabato e la domenica. Il pomeriggio stavo a casa con i nonni e giocavamo insieme a carte. La provincia mi ha fatto capire quali erano le cose importanti, ma mi ha anche dato la spinta per andare a fare altro».

I sogni da bambina e la realtà

Silvia sognava di girare il mondo facendo la hostess. Ma il destino aveva in serbo altri progetti per lei che a 14 anni ha iniziato a fare la modella per le tute da sci e in cameretta il poster di Claudia Schiffer. La stessa top model che poi ha intervistato nel suo salotto.

Nel 1997 ha partecipato a Miss Italia (è stato l'anno di Mara Carfagna, Elisabetta Gregoraci e Caterina Murino). In finale non ci è arrivata ma certamente quella è stata la "prova generale" per Passaparola, il programma condotto da Gerry Scotti che l'ha lanciata nel mondo del piccolo schermo e le ha fatto conoscere Pier Silvio Berlusconi - insieme hanno avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina - che l'ha conquistata ormai più di vent'anni fa. La Toffanin ammette serenamente di essere stata aiutata: «Probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione». Ma prima di un programma tutto suo ha fatto molta gavetta (quest'anno Verissimo festeggia 25 anni di cui 15 con la Toffanin al timone).

Uno stile sobrio e raffinato

Silvia è senza dubbio la "regina delle interviste": piace molto al pubblico per la sua discrezione, la sua aria pacata e mai sopra le righe, per la professionalità dimostrata negli anni, ma anche per i suoi outfit eleganti, chic e raffinati. I suoi tailleur dai toni pastello, gli abiti lunghi dalle linee pulite che disegnano la silhouette, le gonne plissettate che danno quel tocco in più al look, le maniche lunghe o a tre quarti e quelle lunghezze mai ostentate. Qualcuno sui social la definisce "la nostra Kate Middleton". E non è difficile capire perché. Agli abiti bon ton la conduttrice abbina anche un make up sempre leggero e dai toni nude e neutri e, perfino nella chioma, con le suo onde morbide richiama la Duchessa di Cambridge.