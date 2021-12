Sissi ci fa innamorare ancora: la serie su Canale 5

D opo il successo in Germania, conquista anche noi la nuova fiction sulla principessa Sissi. Moderna, ribelle e sexy. Dal 28 dicembre su Canale 5

Prima di Lady Diana, Charlene di Monaco e Lady Mary di Downton Abbey, c’era solo una principessa: Sissi, ovvero Elisabetta di Baviera, l’imperatrice d’Austria diventata un’icona grazie alla celebre trilogia cinematografica degli anni ʼ50 con Romy Schneider (e a una miniserie più recente con Cristiana Capotondi).

Quella principessa è ora protagonista in Sissi, su Canale 5 a partire dal 28 dicembre (e in streaming su Infinity), in cui a darle il volto è la 25enne svizzero-americana Dominique Devenport. La nuova serie segue la vita della giovane imperatrice focalizzandosi sull’amore appassionato e tormentato col marito Francesco Giuseppe (l’attore tedesco Jannik Schümann), indugiando sulla sua personalità emancipata e ribelle e sui problemi che dovette affrontare alla corte asburgica. Molto meno aulica dei film con la Schneider, ci farà vedere scene di sesso esplicito e di guerra. E in Germania è già boom di ascolti.