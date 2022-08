Da Jlo a Lady Gaga: le star imprenditrici di bellezza

I cosmetici sono ormai il business milionario di tante star americane che, accantonata la strada artistica, si sono lanciate nel mondo del beauty

Jennifer Lopez, anzi Affleck, nell'estate del 2022, anno in cui ha coronato il suo sogno d'amore sposando l'uomo della sua vita, come a detto più volte, ha rilanciato la sua linea di prodotti di bellezza legata alla sua immagine di splendida ultra-cinquantenne confermando un vero e proprio fenomeno che sta ormai spopolando da qualche anno e che vede attrici e cantanti americane a capo di aziende beauty milionarie: le dive dello spettacolo hollywoodiano diventano quindi sempre più imprenditrici di skin-care e make-up.

La pioniera Gwyneth Paltrow

Ad aprire la strada di questo gettonatissimo e fortunato trend è stata la lungimirante Gwyneth Paltrow con la sua azienda Goop lanciata online nel 2008, basata sulla cura del corpo e il benessere a 360 grandi: l'attrice premo Oscar per Shakespeare in Love ha fondato - producendo talvolta prodotti discutibili, come ad esempio la candela dal profumo di vagina oppure orgasmo - un suo impero commerciale tanto che la prestigiosa rivista Forbes l'ha definita "La migliore imprenditrice americana del futuro". In poco tempo, da quel blog la bionda di Sliding doors è stata capace di costruire un vero e proprio impero, con un’azienda che oggi vale 250milioni di dollari e dà lavoro a 150 persone.

Star imprenditrici nel beauty

La stella diciottenne Millie Bobby Brown, diventata un vero e proprio idolo giovanile con Stranger little thing, ha creato una sua linea cosmetica (con proventi a scopo benefico) dedicata alle pelli imperfette durante l'adolescenza che ha già conquistato tutte le ragazzine della Generazione Z.

Lady Gaga, la regina del pop ha creato un marchio di cosmetici dal fatturato milionario; la cantante Rihanna, con Fenty Beauty, è diventata la più giovane miliardaria americana non grazie alla sua musica bensì al suo business nel mondo beauty che vede protagonista una linea di cosmetici inclusivi; Madonna ha puntato sui fanghi italiani di Montecatini Terme per la sua linea corpo; mentre Jennifer Aniston diventata famosa per il suo famoso "taglio alla Rachel" ha puntato tutto sulla chioma. C’è anche Jessica Alba, che ha lanciato la sua Honest Beauty nel 2011, dopo la maternità: d'altro canto aveva bisogno di trovare prodotti il più possibile green per la prima figlia.

Le dive del passato

Anche in passato le dive del cinema hanno ispirato spesso linee di bellezza: negli anni Cinquanta era stata Marilyn Monroe a lanciare il rossetto rosso e le sopracciglia a forma di ali di gabbiano. E negli ultimi decenni tantissime attrici sono state scelte dalle maison del lusso come testimonial dei loro prodotti femminili: pensate a Monica Bellucci, Charlize Theron, Julia Roberts, Natalie Portman, solo per citarne alcune… Oggi invece sono le stesse dive del cinema, della canzone e dello spettacolo a diventare imprenditrici di bellezza e a promuovere con la loro immagine le aziende fondate da loro stesse.