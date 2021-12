Spettacoli a teatro con le star della tv e del cinema

N on solo musical o pièce tradizionali. Sul palco adesso salgono i personaggi che ci hanno conquistato in tv o al cinema. E con un mix di reading, canzoni e memoir ci raccontano di sé e del mondo. Spettacoli che sanno emozionare e divertire

Se ti piacciono i film

Cosa vedere Ferzaneide.

Perché vederlo Il regista turco Ferzan Özpetek si mette in gioco a teatro con uno spettacolo scritto da lui e che lo vede unico protagonista. In scena va la sua anima, in un racconto ironico, coraggioso e sincero ai limiti dell’impudico. Attraverso i ricordi, le figure e le emozioni che hanno scandito la sua vita, ripercorre non solo la carriera, ma i sentimenti più importanti: l’amore, l’amicizia, lo stupore davanti al bello e la voglia di essere felice,

Dove vederlo In tournée nelle grandi città, da gennaio in poi.

Il regista turco Ferzan Özpetek in Ferzaneide.

Se ti appassiona la politica

Cosa vedere Il Conticidio dei migliori.

Perché vederlo Immagina un “giallo”, che mette in scena fatti reali e attualissimi accaduti sotto i nostri occhi fino a pochi mesi fa e raccontato con il rigore dell’investigazione giornalistica. È il nuovo spettacolo di Marco Travaglio che narra il lungo “golpe al ralenti” per rovesciare il premier Giuseppe Conte: una sola vittima pugnalata da molti sicari con tanti mandanti. Una storia che si scoprirà aver più di un punto in comune con l’Assassinio sull’Orient Express...

Dove vederlo Dal 29 gennaio a Varese, Roma, Bologna e Bergamo, Torino, www.ilfattoquotidiano.it/partecipa

Se vai pazza per l’arte

Cosa vedere Dante Giotto.

Perché vederlo Il più famoso critico d’arte d’Italia, Vittorio Sgarbi, torna in scena con uno spettacolo nuovo di zecca e per la prima volta porta a teatro la letteratura e la pittura da cui nasce la cultura italiana. «Dante e Giotto sono due punti di inizio: il primo scrittore italiano e il primo pittore moderno» spiega il critico. «Entrambi iniziatori di una grande storia che arriva fino a noi». Una lectio magistralis d’eccezione accompagnata da una colonna sonora polistrumentale rigorosamente “live”.

Dove vederlo 17-18 febbraio al Teatro Adelaide Ristori, Cividale del Friuli (Ud), poi a seguire a Bologna, Alessandria, Varese, Genova, www.corvinoproduzioni.it

Se non ti perdi un documentario

Cosa vedere I segreti del mare.

Perché vederlo Niente tv, stavolta. Piero Angela, il divulgatore che ha portato la scienza nelle nostre case, arriva in teatro da vivo con uno spettacolo multimediale fatto di parole, video e musiche dedicato alle bellezze inesplorate del “paradiso blu”. Insieme a lui, l’esploratore e fotografo degli abissi Alberto Luca Recchi, l’unico italiano ad aver realizzato un libro fotografico per National Geographic. Special guest star: Giancarlo Giannini.

Dove vederlo Il 3 gennaio al Teatro Arcimboldi a Milano, www.teatroarcimboldi.it e il 6 gennaio all’Auditorium Conciliazione a Roma.

Se ami l’irriverenza

Cosa vedere Eleganzissima.

Perché vederlo Tra humor sagace e malinconia commovente, Drusilla Foer, carismatica icona di stile, soubrette, cantante e attrice, racconta la sua vita avventurosa e anticonvenzionale: un viaggio tra Italia, Cuba, America ed Europa, scandito da aneddoti esilaranti, storie di incontri straordinari con personaggi stravaganti con un repertorio di canzoni “cult” a fare da colonna sonora.

Dove vederlo L’11 gennaio 2022 a Bagnocavallo (Ra), il 13 a Forlì, il 18 a Follonica, www.drusillafoer.com

Se sei mamma (ma anche no)

Cosa vedere Una cosa enorme.

Perché vederlo In uno spazio spoglio, c’è una donna con una pancia gigantesca, armata di fucile per difendersi. Si apre così lo spettacolo di Fabiana Jacozzilli che mescola l’atmosfera di una fiaba inquietante con frasi fuori campo di interviste vere e le ricerche della sociologa Orna Donath: se non si è madri, si è donne solo a metà? Il senso profondo di essere madre si può ridurre alla procreazione? La cura è un processo femminile? Tra perfomance e sociologia per riflettere sul tema della maternità.

Dove vederlo Dal 15 al 20 febbraio al Teatro Bellini di Napoli, www.teatrobellini.it

Se sei fan di Greta Thunberg

Cosa vedere Al clima non ci credo

Perché vederlo Perché l’uomo non riconosce il cambiamento climatico? Forse perché per anni si è crogiolato dando credito a storie inventate, panzane consolatorie e bufale? No, non è il tema di un summit ambientale, ma un vero e proprio countdown-show: in scena, il ricercatore del Cnr Mario Tozzi e il cantautore Lorenzo Baglioni che a colpi di tesi scientifiche, didascalie canore e tanta ironia, in un’ora e mezza convinceranno il pubblico che per arrestare i danno del mutamento climatico non c’è davvero più tempo.

Dove vederlo Il 10 febbraio a Copparo (Fe), teatrodemicheli.it, l’11 marzo a Firenze, al Teatro Puccini.

Se ti interessano i fumetti

Cosa vedere L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi.

Perché vederlo All’apparenza sembra un monologo perché sul palco c’è un solo uomo in carne e ossa. Ma quello che aspetta lo spettatore è ben altro: grazie alla mano di Andrea Bruno, uno dei migliori illustratori italiani, e alla collaborazione con il Festival Lucca Comics, va in scena uno spettacolo di “graphic novel theater”, tra teatro e fumetto animato, dove anche i disegni prendono vita accanto agli attori, creando un mondo fantastico e fiabesco.

Dove vederlo L’11 gennaio 2022, a Trieste, www.ilrossetti.it

Lo show arriva a casa tua

Una poltrona sempre in prima fila, nel posto più comodo del mondo: casa tua! È quello che promette Ontheatre (www.ontheatre.tv), piattaforma di streaming tutta dedicata al mondo del teatro. Ce n’è per tutti i gusti: dalla prosa al musical passando per la danza, live e on demand. Per vedere lo spettacolo basta registrarsi sulla piattaforma e comprare il biglietto (sui 5 euro circa). E trovi anche molti contenuti extra: dai sottotitoli in più lingue alle interviste di approfodimento. Sei pronta? Sipario!