Stephanie di Monaco è nonna: l’annuncio di Alberto

L a terzogenita del principe Ranieri III di Monaco entra nel "club delle nonne" monegasche. Il figlio Louis Ducruet e la moglie Marie hanno avuto una bimba

Stephanie di Monaco è diventata nonna per la prima volta. Il figlio Louis Ducruet e la moglie Marie Chevallier hanno avuto la loro prima figlia.

Top secret il nome della piccola

L'annuncio della nascita della piccola è stato dato dal principe Alberto sul palco dell'Auditorium Rainieri III, dove ha consegnato i diplomi ai soccorritori della Croce Rossa monegasca: "Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere genitori di una bambina", ha detto Alberto II. Non ancora svelati nome e la data esatta di nascita della neo arrivata.

Sul palco accanto al sovrano c'era Camille Gottlieb, sorella minore di Louis Ducruet. Al momento dell'annuncio la giovane si sarebbe sciolta in un grande sorriso, rivela Monaco Matin, evidentemente orgogliosa del suo nuovo ruolo di zia.

Un amore nato sui banchi dell'Università

I novelli genitori, entrambi trentenni, si sono conosciuti tra i banchi della Western Carolina University e fanno coppia dal 2012. Le nozze nel 2019 con una doppia cerimonia: quella privata, a Palazzo Grimaldi, e quella pubblica nella cattedrale del Principato di Monaco.

"L'annuncio" del cagnolino Pancake

Nel 2022 Louis Ducruet (figlio di Daniel Ducruet, dal quale Stephanie si è separata nel 1996) e la moglie Marie Chevallier avevano simpaticamente comunicato via Instagram l'arrivo del bebè. I due si erano messi in posa accanto al loro cane Pancake, al quale avevano indossato una pettorina con la scritta: "Soon to be Big Brother" ("Tra poco sarò il fratello maggiore"). E sempre l'amato cagnolino di casa aveva svelato il sesso del bebè, portando palloncini rosa a Ducruet e alla moglie durante il gender reveal party dello scorso dicembre.

Nonna Carolina di Monaco (quasi) imbattibile

Con la nascita della sua prima nipotina, la 58enne Stephanie di Monaco - madre anche di Pauline Ducruet, 28 anni, e Camille Gottlieb (24) - si unisce al "club delle nonne" monegasche. E, a quanto raccontato dal figlio Louis a "Point of view", non vedeva l'ora: "La pressione è forte tra mia nonna paterna, mia madre, quella di Marie… che ci fanno regolarmente la domanda". Che sia questo per Stephanie il primo passo per raggiungere i livelli di sua sorella Carolina di Monaco, già sette nipoti "all'attivo"?