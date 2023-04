Stranger Things diventerà una serie animata: la conferma di Netflix

S iete anche voi appassionate della serie tv Stranger Things? Mentre viene registrata la quinta stagione, quella definitiva, Netflix annuncia che presto diventerà un cartone animato. E presto arriverà anche a teatro

È una delle serie tv più amate. E adesso Stranger Things sta per diventare anche un cartoon. Lo ha reso noto Netflix, la piattaforma di streaming che ha prodotto e trasmesso le prime quattro stagioni della serie che ci ha riportate indietro negli Anni Ottanta, e che ha fatto vivere a chi è nato dopo, la mitica magia di quel periodo che tanto ha regalato al cinema, alla moda, alla musica e alla cultura. La notizia arriva mentre sono in corso le riprese di Stranger Things 5, la stagione definitiva della serie di Matt e Ross Duffer.

«Un sogno che diventa realtà»

La versione “animata” di Stranger Things sarà realizzata da Flying Bark Productions e coinvolge come produttore esecutivo Eric Robles, autore degli show animati Random! Cartoni animati, Fanboy & Chum Chum e Glitch techs. «Abbiamo sempre sognato un'animazione di Stranger Things sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina con i quali siamo cresciuti. Vedere questo sogno diventare realtà è stato assolutamente elettrizzante», hanno dichiarato al sito Hypebeast i fratelli Duffer. Hanno aggiunto: «Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno escogitato: le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l'ora di condividere di più con voi! L'avventura continua».

In arrivo nuovi misteri e nuove avventure

I fratelli Matt e Ross Duffer hanno aggiunto: «Ci sono ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things. Nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati. Ma prima, speriamo che tu rimanga con noi mentre finiamo questa storia di una ragazza potente di nome Eleven e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia distrutto e di una madre feroce».

Perché Stranger Things ha riscosso tanto successo

Stranger Things è una delle serie tv più popolari di Netflix. Ha debuttato nel 2016 ed è stata subito un successo. I motivi vanno ricercati nella capacità di questa fiction di farci vivere un'avventura dove violenza e sangue non sono mai eccessivi, il linguaggio è quello dei ragazzi sempre in bilico tra parolacce e filastrocche e i colpi di scena non mancano mai e, soprattutto, non sono mai scontati. Per non parlare della colonna sonora e delle musiche che accompagnano ogni singolo momento della serie e dei protagonisti bambini, in cui tutti ci rispecchiamo. Chi non avrebbe voluto avere da piccolo un amico fedele come Dustin? E un compagno di corse in bicicletta come Lucas? E che dire del sensibile e geniale Will e dell'affidabile Mike?

Stranger Things sbarca anche a teatro

Forse non è un caso se la serie è stata rinnovata fino ad arrivare alla quinta stagione, e se adesso diventa un cartone animato. Ma questa non è l'unica novità: Netflix ha anche annunciato di progettare uno spin off live-action e uno spettacolo teatrale, che debutterà al Phoenix Theatre di Londra a fine anno. Si intitola Stranger Things: The First Shadow, i biglietti sono già in vendita. C'è da scommettere che andranno a ruba.