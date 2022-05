Suri Cruise identica a Katie Holmes fa impazzire i media

S uri, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, ha compiuto 16 anni. Somiglia sempre di più alla Joey Potter, il personaggio di Dawson’s Creek che sua madre interpretava alla sua età

Tranquilli non state guardando una vecchia puntata di Dawson's Creek ma si tratta della neo sedicenne figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, Suri, che, oltre alla somiglianza con la mamma, ha preso da lei anche quell'eleganza casual acqua e sapone che detta la legge dello street style. E i media d'Oltreoceano stanno già impazzendo per lei.

Il divorzio di Tom Cruise e Katie Holmes

Ma d'altro canto Suri è sotto i riflettore da quando era piccola, sia per la notorietà dei genitori che per la movimentata vita sentimentale di entrambi finita con la separazione nel 2012 quando la piccola aveva solo sei anni. Buona parte della "colpa" del (segretissimo) divorzio è stata di Scientology, l'organizzazione fondata da Ron Hubbard di cui Tom Cruise faceva parte e a cui Katie Holmes ha aderito col matrimonio. Pare che sia anche il motivo dell'allontanamento di Suri dal padre che non vede dall'età di otto anni.

Il legame con la mamma

Suri Cruise è legatissima a mamma Katie, cui assomiglia sempre di più: a passeggio per Soho con un paio di jeans, una felpa grigia, in spalla lo zaino coi libri e un gelato in mano, la giovane teenager è già molto alta, ha un fisico longilineo, ha i capelli scuri proprio come la mamma e li porta anche lei lunghi. È una ragazza riservata, non usa i social e non sembra avere intenzione di seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Almeno per ora. Ma chissà che non si decida di fare un reboot di una delle serie tv teen drama per eccellenza: in tal caso non avremmo dubbi su chi dovrebbe interpretare la dolce Joey.

Katie Holmes ha l'affido esclusivo

Quel che certo è che il legame con la madre negli ultimi anni si è intensificato: «Sono una vera squadra», ha raccontato una fonte a Us Weekly. «Tra loro c’è una sintonia pazzesca. Quando una è triste e stressata, l’altra è dolce e comprensiva», ha aggiunto l’insider. «Non è esagerato dire che si sono salvate a vicenda». Infatti Katie Holmes ha l’affido esclusivo della figlia. «Con lei provo a fare del mio meglio, ispirandomi all’educazione che mi hanno dato i miei genitori», ha rivelato la star 43enne. «Voglio che la mia bambina sappia quanto sono orgogliosa di lei, il mio obiettivo è garantire la sua serenità». Che significa fare il possibile affinché trascorra una vita normale.

«Ero felice di diventare mamma sulla ventina. È stato bello che le nostre età si siano adattate così bene… come posso spiegare? Ogni età che mia figlia ha avuto e l'età che ho avuto io in quel momento sono coincise perfettamente. Siamo cresciute insieme».

Intanto pare che mamma Katie abbia finalmente ritrovato un po' di serenità col nuovo fidanzato con cui è stata paparazzata per le strade di New York.