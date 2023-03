Tom Cruise non vede la figlia Suri da 10 anni

T om Cruise e la figlia Suri non si vedrebbero dal 2013, un anno dopo la fine del matrimonio tra la star di Hollywood e Katie Holmes

Compirà 17 anni ad aprile Suri Cruise, figlia di Tom e Katie Holmes. La ragazza avrebbe già fatto domanda di ammissione per studiare moda a New York il prossimo anno, con tanto di benedizione della madre attrice.

Non avrà voce in capitolo Tom Cruise che non vedrebbe Suri dal 2013, un anno dopo la turbolenta separazione dalla Holmes. È quanto riferisce in esclusiva a DailyMail.com una fonte vicina a mamma Katie.

Cruise e Suri sempre più lontani

Tom Cruise e Katie Holmes sono stati sposati per sette anni. La loro unione sarebbe naufragata a causa di Scientology, l'organizzazione religiosa cui la star hollywoodiana è totalmente devota. Pare infatti che la Holmes temesse di far crescere la figlia come "scientologist". Un duro colpo per Cruise. Da qui l'insanabile spaccatura tra gli ex coniugi e l'allontanamento dell'attore dalla figlia con la quale i rapporti sarebbero diventati sempre più distanti.

Le spese a carico di Tom Cruise

La fonte ha svelato a DailyMail.com che pur "non avendo alcun ruolo nella vita di Suri, Tom le pagherà le tasse universitarie, in base al suo accordo di divorzio" con l'ex moglie. Secondo i carteggi della separazione, Cruise avrebbe accettato di pagare alla Holmes 400 mila dollari l'anno fino a quando Suri compirà i 18. In particolare si tratterebbe di finanziarne tutte le spese, comprese quelle "mediche, dentistiche, assicurative, scolastiche, universitarie e altre spese extracurriculari".

"Tom ha sempre mantenuto fede agli accordi quando si è trattato di obblighi finanziari nei confronti di Katie e Suri", ha detto la fonte a DailyMail.com.

Katie Holmes, mamma iperprotettiva

Secondo un altro insider, Katie Holmes non ha lasciato che la decisione di Tom Cruise di non vedere Suri influisse sulla sua educazione. "Essere cresciuta da una madre single a New York ha reso Suri quello che è. Katie ha sempre messo Suri al primo posto e Suri ama sua madre più di ogni altra cosa", afferma la fonte a DailyMail.com.

"È una ragazza intelligente - prosegue - e si sta trasformando in una donna matura. Ha un gruppo molto stretto di amici leali e sa esattamente da dove viene". Aggiunge infine: "Suri sta facendo domanda nelle scuole di tutto il mondo. Katie vuole che rimanga a New York così da poter stare insieme. È molto orgogliosa di Suri, ma è anche estremamente protettiva", ha detto l'insider.

Gli altri figli di Tom Cruise

Oltre a Suri, Cruise ha altri due figli adottati con Nicole Kidman (il matrimonio naufragò nel 2001 a causa dei legami di Tom con Scientology). Con Isabella, 30 anni, e Connor, 28, i rapporti sono molto stretti. I due però non frequenterebbero più la madre, rea di aver abbandonato Cruise e Scientology, culto con cui sono cresciuti e in cui credono.

Cruise-Holmes, "differenze inconciliabili"

Tom Cruise e Katie Holmes sono state una delle coppie più iconiche dei primi anni 2000. Dopo essersi frequentati per un anno, si sono sposati con una sontuosa cerimonia in Italia, nel novembre 2006. L'attrice di Dawson's Creek ha chiesto il divorzio sei anni dopo, citando "differenze inconciliabili".

In un'intervista alla rete televisiva tedesca ProSieben, Cruise ha detto che "non si aspettava" che Katie mettesse fine al loro matrimonio: "La vita è una tragicommedia. Devi avere senso dell'umorismo", ha affermato l'attore.