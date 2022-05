Tom Cruise è di nuovo Top Gun

T om Cruise torna al Festival di Cannes dal 17 al 28 maggio con il film Top Gun: Maverick. La trama, come si è preparato, i suoi amori, i prossimi film

Tom Cruise al Festival di Cannes 2022

Tom Cruise al Festival di Cannes 2022. Il 18 maggio l'attore, che piace anche ai giovani e festeggia 60 anni il 3 luglio, torna sulla Croisette con Top Gun: Maverick, ripagato da un tributo speciale per la sua carriera. Il festival, dove aveva fatto una sola apparizione il 18 maggio 1992, per Cuori ribelli di Ron Howard, non si è fatto sfuggire l'occasione ghiotta del film in uscita di Tom Cruise, che mantiene un appeal senza tempo.

Tom Cruise compie 60 anni il 3 luglio

La vera mission Impossible di Tom Cruise - e forse anche la più riuscita - è il patto col diavolo. Tom Cruise non è solo il volto di avventure hollywoodiane e grandi film d’autore, da Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick a Minority Report di Steven Spielberg. Incarna la vitalità di una generazione di boomer che ha spostato l’asticella dell’età: i suoi 60 anni sembrano 40. E prima di compierli il prossimo 3 luglio, li festeggia con un evento tra i più attesi del Festival di Cannes che, dal 17 al 28 maggio, ne celebra anche la carriera.

Tom Cruise in Top Gun Maverick

L’attore americano atterra sulla Croisette con Top Gun Maverick, il sequel del film che ne ha fatto decollare la celebrità a 24 anni, nel 1986 (e crescere del 500% le domande per entrare nell’aviazione Usa). Da anni gli chiedevano un bis ma Tom Cruise, che è anche produttore, non fa nulla che non lo convinca, tanto meno il capitolo 2 di un titolo così iconico e ad alto rischio di delusione.

Top Gun Maverick: la trama

È stato il regista Joseph Kosinski a proporgli la trama giusta: un misto di adrenalina e sentimenti, ironia e fragilità a rendere umano quel pilota imbattibile, soprannominato Maverick - in inglese, anticonformista - perché fa sempre di testa sua. Per questo, scopriamo nel film, non ha mai fatto carriera ma, essendo il più abile di tutti, viene richiamato tra i Top Gun per addestrare i giovani destinati a bombardare una centrale nemica. Tra loro c’è Bradley detto “Rooster” (Miles Teller), figlio del suo amico e compagno di volo che aveva perso la vita in un’esercitazione («Mio padre credeva in te, io non farò lo stesso errore»). Ritrova la sua vecchia fiamma (Jennifer Connelly), che svela quanto imbranato sia in amore e pure in barca a vela.

Tom Cruise è davvero un pilota

Seguono acrobazie sentimentali e aeree che Cruise ha girato in veri addestramenti sugli F-18: «Ho voluto che ogni cosa fosse reale per farvi volare con noi» ha promesso ai fan. Del resto nei 6 film della saga Mission: Impossible lo abbiamo visto appendersi, senza stunt, a un aereo in decollo e scalare a mani nude il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai.

Tom Cruise, i suoi amori e la figlia Suri

Non stupisce che un tipo così abbia avuto una vita sentimentale burrascosa. Dopo le nozze con Mimi Rogers, c’è stato il grande amore con Nicole Kidman, poi Penélope Cruz e Katie Holmes, dalla quale nel 2006 ha avuto la figlia Suri, che però lui non vede da molti anni. Il mito dell’invincibilità e l’affiliazione alla setta di Scientology gli hanno attirato molte critiche e oscurato la sua indiscussa bravura.

La figlia Suri

Mission: Impossible: i prossimi film

Ma Tom Cruise, il più boomer di tutti, non ha intenzione di mettersi in pantofole. Dal 2023 vedremo due nuovi Mission: Impossible, un’avventura spaziale e un film che è un programma già dal titolo: Live Die Repeat and Repeat. Vivi, muori, ripeti e ricomincia.