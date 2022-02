Totti e Blasi verso la separazione? Matrimonio in crisi dopo 17 anni

L’ultima indiscrezione vuole l'ex Pupone e la showgirl sull'orlo della separazione dopo 20 anni d’amore, un matrimonio da sogno, tre figli e una serie Tv

Capitale sotto shock. E social in tilt. Da qualche ora la Rete è impegnata nel tiki-take della notizia della separazione del "capitano" Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi: la coppia starebbe per separarsi dopo 20 anni di amore, un matrimonio (da sogno in diretta Tv) durato 17 anni e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). L’indiscrezione, che però circolava da settimane, arriva dal sito Dagospia: il Pupone e l’ex letterina sarebbero ai ferri corti da ormai un anno, ma una forte litigata durante una gita fuoriporta a Castel Gandolfo avrebbe rotto irrimediabilmente il precario equilibrio. Ovviamente i diretti interessati tacciono, lontani da sempre dal mondo dei pettegolezzi.

Da tempo Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi non si facevano vedere insieme in occasioni ufficiali e aveva colpito molto l'assenza della showgirl durante la festa di compleanno del marito, lo scorso settembre. Senza contare che anche le apparizioni sui social in stile "Sandra e Raimondo" sono diventate sporadiche negli ultimi mesi. Secondo l'indiscrezione i due vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto, magari per provare a vedere se sia possibile ricucire il rapporto. Che certamente è stato un grande amore.

La loro relazione è (o era) una delle più longeve nell'ambiente dello showbiz e va avanti dal 2002 quando Totti la conquistò dopo essere rimasto folgorato vedendola nel programma Passaparola. Famoso il suo corteggiamento dai campi di calcio quando al goal seguiva la dedica sulla T-shirt: «Sei unica». E ancora più clamoroso il giorno del matrimonio il 19 giugno del 2005 a Roma, nella Basilica dell’Ara Coeli. Lei bellissima (e sexy) in abito bianco, lui elegantissimo in tight. Sembrava lontana anni luce la "parabola calciatore-velina".

La coppia ha vissuto alti e bassi (nell’attico del palazzo EuroSky), ma sembrava più forte che mai nei giorni dell’addio al calcio di Totti nel 2017. Oggi, cinque anni dopo è difficile credere che potrebbe essere finita. E suonano sibilline le parole di Ilary in una recente intervista: «Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo».