Tutti gli amori sbocciati nel 2021: le star protagoniste del 2022

C he siano seconde chance o primi amori sono molti i vip che si sono (ri)trovati tra le braccia dell'anima gemella nell'anno appena concluso. Saranno storie per la vita o fugaci passioni? Ecco le coppie celebri da tenere d'occhio



Il 2021 è stato un anno ricco di colpi di scena, tra separazioni vip che non ci aspettavamo e nuove coppie che ci hanno fatto vivere in un costante mood nostalgico come i neo-ri-battezzati Bennifer. Il premio Oscar per la migliore reunion infatti va a Jennifer Lopez e Ben Affleck, tornati insieme, a sorpresa, dopo vent'anni a luglio e inseparabili.

Tra i nuovi amori vip c’è quello tra Kim Kardashian e Pete Davidson (già ex di Kaia Gerber e Ariana Grande), il comico del Saturday Night Live. Nonostante la differenza d’età (41 anni lei e 28 lui) sembrano davvero molto presi l’uno dell’altra. La socialite e imprenditrice, negli ultimi mesi, era anche impegnata a studiare per diventare avvocato come il padre e a ufficializzare il divorzio da Kanye West, che però sembra non voglia ancora darsi per vinto e cerca in tutti i modi di riconquistare l’ex moglie. Che, come da copione, non ne vuole proprio sapere.

E per restare in famiglia, ci sono anche Kendall Jenner che sembra finalmente aver trovato l'amore nella star dei Phoenix suns, Devin Booker, e la "sovraesposta" Kourtney Kardashian: la sorella di Kim si è fidanzata da qualche mese con Travis Barker, storico batterista dei Blink-182 con il quale sta letteralmente facendo impazzire i suoi follower sui social.

E poi c'è la nuova coppia formata da Adele e Rich Paul (in America è lui quello famoso): la cantante britannica e il procuratore sportivo sono tra le coppie esplose nell'anno appena concluso. Dopo il divorzio dall'ex marito Simon Konecki e padre di suo figlio, e un drastico cambio di stile di vita che ha portato Adele a un dimagrimento eccezionale di oltre 30 chili, è arrivato, insieme al nuovo album che ha scalato le classifiche, anche il nuovo amore.

E che dire della coppia Zendaya-Superman? La bellissima attrice e Tom Holland stanno facendo incetta di consensi sui red carpet di presentazione dell'ultimo capitolo della saga del supereroe Spider-Man: No Way Home, il vero fenomeno cinematografico del momento.

Il 2021 è stato anche (finalmente, diciamo noi) l'anno di Renée Zellweger e del presentatore inglese Ant Anstead che hanno ufficializzato il loro amore su Instagram.

Esattamente come tutte le altre coppie di celebrity.