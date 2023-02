William e Kate, il piano per evitare a Charlotte e Louis “l’effetto Harry”

I l principe Harry si è sentito a lungo un «pezzo di ricambio» di William, erede al trono. Ora il futuro re e la moglie Kate stanno dando ai figli minori un'infanzia il più possibile normale, nonostante il loro status reale

Stando a quanto raccontato in "Spare", il suo chiacchieratissimo libro, l'infanzia del principe Harry non deve essere stata semplice. A lungo si è sentito una ruota di scorta, emarginato all'interno della Royal Family. Poi, con l'arrivo della moglie Meghan Markle, i rapporti con la famiglia reale si sarebbero definitivamente compromessi, spingendo il duca di Sussex a lasciare Londra e volare negli Usa. Per questo motivo, Harry avrebbe espresso preoccupazione nei confronti di Charlotte e Louis, i figli minori di William e Kate, temendo possano sentirsi un "ricambio". Le sue paure, tuttavia, pare siano infondate. Secondo Katie Nicholl, esperta reale, il futuro re e sua moglie Kate avrebbero un piano per evitare che Charlotte e Louis soffrano "l'effetto Harry". Di cosa si tratta?

Le accuse del principe Harry

I futuri reali del Regno Unito restano amatissimi dai sudditi. Hanno a cuore la loro famiglia e conquistano proprio tutti con i loro tenerissimi scatti. Kate e William sarebbero due genitori presenti nei confronti dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Tuttavia, da parte del principe Harry non mancano gli attacchi. In "Spare" il duca di Sussex racconta alcuni retroscena compromettenti sul rapporto con il fratello maggiore e la cognata, rivolgendo a loro accuse pesanti. Inoltre, dice di temere che a Charlotte e Louis tocchi la sua stessa sorte. A cosa starebbe facendo riferimento?

Harry non nasconde di essersi sentito a lungo il «pezzo di ricambio» di William, l'erede al trono. Alcuni episodi lo confermerebbero. A Balmoral, per esempio, divideva la camera da letto con il fratello maggiore, ma la sua metà era «più piccola e misera». Eppure, «non ho mai chiesto il motivo, non mi interessava. Del resto, non ce n’era bisogno: Willy, che ha due anni più di me, era l’Erede, io la Riserva», si legge nel testo. Stando a quanto riferito dal figlio minore di Carlo e Diana, la sensazione di essere una sorta di ruota di scorta all'interno della sua stessa famiglia lo avrebbe segnato e accompagnato per tutta la vita.

Per questo motivo, teme possa accadere lo stesso ai nipoti più piccoli, Charlotte e Louis, che nella linea di successione occupano il terzo e quarto posto. Harry sembra avere pochi dubbi e in un'intervista al The Telegraph dichiara: «Di quei tre bambini almeno uno finirà come me, il ricambio. E questo mi fa male, mi preoccupa».

William e Kate, il piano per evitare "l'effetto Harry"

La monarchia però sarebbe ben diversa da quella di un tempo. A spiegarlo nel podcast "Dynasty" è l’esperta reale Katie Nicholl, secondo cui William e Kate fanno di tutto per evitare che i loro due figli minori soffrano la posizione di George, fratello maggiore ed erede al trono. Infatti, ha dichiarato: «Nessuno vuole che la prossima generazione soffra come ha sofferto Harry. William e Kate Middleton stanno cercando di dare ai loro figli, nonostante lo status reale, un'infanzia il più possibile normale. In cui non esistono differenze di trattamento in base al posto occupato nella linea di successione».

Non è un caso, per esempio, che George e Charlotte abbiano partecipato al funerale della regina Elisabetta e «nessuno dei due aveva un ruolo più rilevante dell'altro. Sono rimasti su un piano di parità».

I tre figli dei principi di Galles starebbero vivendo l'infanzia che William e Harry non hanno potuto godersi. George, Louis e la loro sorellina Charlotte amano trascorrere del tempo nel verde di Anmer Hall, nel Norfolk, dove giocano con gli animali e si divertono con la vita di campagna. Lo ha raccontato papà William: «Amano guardare gli agnelli e dargli da mangiare». Per la Nicholl, «nessuno dei bambini percepisce di essere uno spare, un pezzo di ricambio».