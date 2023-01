William e Kate in vacanza nel villaggio di Babbo Natale con i figli

W illiam e Kate si sono concessi una "fuga segreta" con i loro bambini, per godere al meglio dell'atmosfera natalizia

È a Sandringham che la Royal Family, per tradizione, adora trascorrere il Natale, godendo di una cornice splendida, immersa in un’atmosfera bucolica, con prati verdissimi e un fitto bosco, visitabile tutto l’anno. Questa volta però c’è stata un’eccezione: William e Kate si sono concessi una fuga con i figli alla scoperta di Babbo Natale…

IPA 1 di 8 - La famiglia reale a Sandringham il giorno di Natale IPA 2 di 8 - Look verde e cappello con piuma per Kate Middleton il 25 dicembre IPA 3 di 8 - L'uscita della famiglia reale dalla St. Mary Magdelene Church IPA 4 di 8 - Charlotte, Kate, George e papà William IPA 5 di 8 - Louis e Charlotte IPA 6 di 8 - 25 dicembre, Carlo e Camilla precedono la famiglia di Kate e William all'uscita di chiesa a Sandringham IPA 7 di 8 - La famiglia reale davanti alla St. Mary Magdelene Church IPA 8 di 8 - Bagno di folla della famiglia reale a Sandringham

William e Kate alla scoperta del villaggio di Babbo Natale

Solo pochi giorni dopo il 25 dicembre, William, moglie e figli si sono regalati una “fuga segreta”. L’appuntamento non era indicato nell’agenda reale, ma sicuramente è stato indimenticabile. Non c’è niente di meglio di una visita nel mondo di Babbo Natale per fare felici i bambini. E così ecco che anche William e Kate Middleton non hanno resistito alla tentazione e si sono lasciati trasportare dalla magia natalizia.

Godendo dell’atmosfera di festa, che con i suoi colori fa breccia nel cuore di grandi e piccoli, l’erede al trono britannico e sua moglie hanno concesso un regalo davvero speciale ai loro bambini.

George, Charlotte e Louis si sono divertiti alla scoperta di elfi, folletti e altre creature che animano il fantastico mondo di Babbo Natale.

La visita alla "Lapponia d'Inghilterra"

La famiglia più amata dai sudditi britannici (e non solo) ha trascorso una giornata nel parco tematico Lapland, ad Ascot nel Berkshire, famoso - non a caso - come la “Lapponia d’Inghilterra”. Da novembre a gennaio, al suo interno viene ricreato il mondo di Babbo Natale, garantendo ai visitatori un’atmosfera suggestiva e un’esperienza meravigliosa (soprattutto per i più piccoli). E allora perché rinunciarci?

È stata un’uscita in famiglia segreta quella di William e Kate, che insieme ai loro tre figli hanno portato con sé anche la tata, María Teresa Turrión Borrallo. Lo riporta la rivista “Hello!”, rivelando che nel parco immerso nella foresta di Whitmoor, i principini hanno potuto sbizzarrirsi tra le numerose attrazioni. Insomma, il divertimento è assicurato.

Hanno visitato una fabbrica di giocattoli, si sono immersi in un bosco incantato, si sono divertiti su una pista di pattinaggio, hanno assistito a rappresentazioni teatrali e incontrato elfi e folletti. Poi è arrivato il momento che più aspettavano: l'incontro con Babbo Natale.

Il Natale a Sandringham

Approfittando dei giorni di festa trascorsi a Sandringham, William e Kate hanno portato i loro figli nel parco tematico più natalizio d’Inghilterra. Proprio a Sandringham, la dimora di campagna nella contea di Norfolk, i royals passano le festività. La residenza, risalente al 1296, entrò a far parte dei beni reali solo molti secoli dopo, nel 1862. Era stata la dimora di Edoardo VII e, in seguito alla sua morte, passò nella mani di Giorgio V, quindi alla regina Elisabetta II.

Fu in particolare il marito Filippo a prendersene cura, costruendoci anche un piccolo cottage, il Wood Farm, dove trascorse momenti di privacy con Elisabetta. Ed è proprio a Sandringham che la sovrana tenne il suo primo discorso televisivo.

Dopo aver partecipato il giorno di Natale alla messa nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, la Royal Family si è concessa qualche giorno di festa. Da aprile 2023 riapriranno al pubblico Sandringham House, Sandringham Gardens e St Mary Magdalene Church.