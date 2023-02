Zeta-Jones super fashion, red carpet con Douglas: le foto

R iflettori puntati a Londra su Catherine Zeta-Jones, elegantissima per la première di "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Al fianco della star 53enne l'inseparabile marito Michael Douglas

Stile impeccabile e presenza scenica da super diva per Catherine Zeta-Jones, che a Londra ha messo tutti in ombra in occasione della proiezione di "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" al BFI IMAX Waterloo. L'attrice, 53 anni, ha sfoggiato un elegantissimo abito blu pervinca della stilista Cristina Ottaviano.

Michael Douglas messo in ombra

L'attrice de "La maschera di Zorro" accompagnava sul red carpet Michael Douglas che recita nel film, terzo capitolo del supereroe Marvel dopo "Ant-Man" del 2015 e "Ant-Man and The Wasp" del 2018. In realtà è stata la fascinosa Zeta-Jones a rubare la scena a tutti, relegando il marito al ruolo di comprimario.

Outfit raffinato per la Zeta-Jones

Bellissima e padrona della scena, Catherine Zeta-Jones ha indossato un raffinato outfit monospalla stretto sulla vita e lungo a toccare il pavimanto. Corpetto bustier drappeggiato a mano e fascia sulla spalla che terminava sulla schiena a modi velo. Un abito sensuale e scenografico, che ha valorizzato i capelli castani della diva lasciati cadere sciolti a onde. Come accessori, la Zeta-Jones ha scelto semplici braccialetti d'argento.

Terzo film della saga di Ant-Man

Il terzo film della saga di Ant-Man si preannuncia come il più importante debutto della serie, con un incasso previsto di 280 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel dedicato al supereroe interpretato da Paul Rudd dovrebbe uscire in circa 4.300 sale, superando entrambi i precedenti film di Ant-Man.

Trama e personaggi del film

In "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", i supereroi Scott e Cassie Lang, Hope van Dyne e i suoi genitori, si ritrovano accidentalmente intrappolati nel regno quantico e devono affrontare un nuovo nemico, Kang il Conquistatore. I personaggi principali sono Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), sua figlia Cassie (Kathryn), Hank Pym (Michael Douglas), Hope Van Dyne (Evangeline) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Chi è Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones è nata il 25 settembre 1969, a Swansea (Galles). Nel corso della sua carriera ha dimostrato versatilità in una vasta gamma di film. Fra le sue pellicole più note, "La maschera di Zorro" (1998), "Entrapment" (1999), "Traffic" (2000) e "Chicago" (2002). Proprio grazie alla sua interpretazione nel musical "Chicago" (2002) ha vinto l' Oscar come migliore attrice non protagonista. Il suo debutto nel West End di Londra avvenne da giovanissima, all'età di 11 anni. Divenne poi popolare nel Regno Unito negli anni '90 per il suo ruolo nella serie tv "The Darling Buds of May". poi il grande successo a Hollywood. La Zeta-Jones è sposata con l'attore e produttore Michael Douglas. La coppia si è incontrata nel 1998 e si è sposata nel 2000. la Zeta-Jones e Douglas hanno due figli: Dylan Michael e la figlia Carys Zeta.