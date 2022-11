Black Friday: guida ragionata allo shopping tecnologico

T anti prodotti tecnologici, utili e belli, che vale la pena acquistare con il Black Friday: smartphone, Go pro, auricolari, smart display

Il Black Friday del 25 Novembre dà ufficialmente il via allo shopping prenatalizio sia online che offline tanto che sono ormai moltissimi i negozi che promuovono offerte ad hoc e codici sconto dedicati al "venerdì nero".

Il giorno del Black Friday, negli ultimi anni inteso anche come la settimana o il mese del Black Friday, è il periodo più atteso da milioni di persone per fare dei veri e propri affari acquistando prodotti, soprattutto tecnologici, a prezzi davvero scontatissimi.

Come funziona è davvero semplice, perché questo "evento" (ormai internazionale) non si dissocia molto da altre giornate o periodi promozionali come i saldi estivi o invernali. I vari negozi, ciascuno secondo proprie metodologie e tempistiche, propongono infatti sconti di varie entità direttamente cambiando il prezzo indicato sul proprio sito e-commerce. Alcuni brand inoltre realizzano delle pagine per l’evento così da raggruppare tutte le offerte e mettere in risalto quelle più accattivanti.

Per un acquisto tech che si rispetti (e che duri nel tempo) occorre fare attenzione ai siti web su cui si sceglie di navigare e comprare: un e-commerce sicuro, infatti, non solo garantisce che la merce acquistata arrivi puntuale e in perfette condizioni, ma tutela anche le transazioni permettendo di pagare in modo protetto, indica le condizioni e la procedura dei reso, e dà la garanzia di due anni dalla consegna del prodotto per difetti di conformità.

Tenendo bene a mente queste regole (che non valgono solo per il Black Friday ma sempre), lasciatevi tentare da queste idee!

Il telefonino che si ricarica in 30 minuti

Con tanti modelli tra cui scegliere, diventa difficile azzeccare il cellulare che non delude. Da comperare perché

Questo è un Android maneggevole (pesa un etto e mezzo o poco più) con una buona autonomia e che si ricarica al 100% in soli 30 minuti. Il display è grande e la risoluzione soddisfa. In più, ha tre fotocamere per chi ama fare e farsi scatti.

motorola.com, Edge 30 Fusion, 499 euro La Go pro

Da comperare perché per divertirti in montagna o in viaggio con la famiglia rimane il massimo

HERO11 Black Mini Go pro 449,99 euro Gli auricolari per la tv

Da comperare perché

Sono comodissimi Si collegano a qualsiasi tv, senza fili

Sennheiser TV Clear Set, 399 euro La macchina fotografica vintage

Da comperare perché

È una mirorless ancora più maneggevole e ha un design elegante che ricorda le macchine fotografiche analogiche

Fuji XT-5 con XF18-55mm 2.449,99 euro Altoparlante e caricatore: due in uno

Da comperare perché È come avere un impianto hifi sempre con te ma nello spazio di una borsetta. E in più ti ricarica wireless lo smartphone

Beolit 20 549 euro Da comperare perché

Ora lo trovi a un prezzo veramente allettante. È lo smart display di Amazon che integra alle classiche funzioni di Alexa la possibilità di usufruire di uno schermo da 5, 8 o 10 pollici e vedere dei contenuti video.

Amazon Echo show 5, 44,99 euro al momento su Amazon Il caricatore da scrivania

Da comperare perché

Ti carica il cellulare e ti tiene in ordine la scrivania. Geniale!

Einova Valet tray, 89,90 euro L'Apple watch che dura un weekend

Da comperare perché

Con una nuova impostazione la batteria dura fino a 60 ore. Sufficiente per un intero weekend e oltre

Apple watch ultra, 1009 euro Lo smartphone green

Da comperare perché

È realizzato con il 100% di alluminio riciclato e il 65% di plastica riciclata.

Nokia X30, 539 euro L'igiene orale intelligente

Da comperare perché sfrutta l'intelligenza artificiale per dettarti i gesti giusti durante l'oral care

Sonica 9900 prestige Philips 349,99€ La moto elettrica

Da comperare perché

È un ciclomotore progettato per trasportare quasi tutto: dalle tavole da surf alla cucina da campeggio.

Motocicletta elettrica Ösa + , 10.470 euro